«Говорите с ребенком!»: Психологи призвали обратить внимание на буллинг в школах

Жертвы буллинга имеют более высокий риск развития депрессии, тревожных расстройств и других психических проблем, заявила НСН Натали Вэй. Психологи рассказали, что делать с этой проблемой.

Из-за стресса, возникающего из-за буллинга (травли в коллективе), у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем, заявила в эфире НСН антикризисный психолог Натали Вэй.

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В российских школах участились случаи буллинга. Подобные инциденты встречаются, к сожалению, не только среди детей, но и среди учителей. Родители и учителя жалуются в соцсетях на странное поведение детей, обвиняют их в невоспитанности, даже не подозревая о том, что у ребенка могут быть психологические проблемы. Вэй отметила, что буллинг может стать причиной развития депрессии у ребенка.

«Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения, обнаружили, что примерно один из трех детей сталкивается с различными формами буллинга. Он оказывает серьезное негативное воздействие на психическое и эмоциональное здоровье детей. Исследование, опубликованное в журнале «Детская психиатрия», показало, что жертвы буллинга имеют более высокий риск развития депрессии, тревожных расстройств и других психических проблем. Кроме того, длительное нахождение в ситуации буллинга может привести к пониженной самооценке, ухудшению учебных результатов и социальной изоляции», - сказала психолог.
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Детский психолог Наталья Наумова в эфире НСН призвала не осуждать ребенка, а обеспечить ему безопасную среду, в которой он сможет поделиться своими проблемами и переживаниями.

«Родителям в принципе важно общаться с ребенком, задавать ему вопросы, стараться понять, что происходит. Поведение ребенка в подростковом возрасте может меняться не только из-за буллинга, но важно обращать на это внимание. Ребенка не надо критиковать и осуждать, нужно общаться и задавать добрые вопросы о личности ребенка. Ребенку важно дать безопасность и избавить его от чувства вины. Если буллинг происходит в школе, то нужно поставить в известность учителей, чтобы внутреннюю проблему искоренить. Также важно отправить ребенка на психотерапию, чтобы он разобрался в ситуации и сам», - сказала собеседница НСН.
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Эксперт в области частного образования, учредитель АНОО школы «Вектор» Денис Бикбаев разъяснил НСН, как нужно себя вести учителям и родителям, столкнувшимся с детским буллингом в школе.

«Учителям, которые стали свидетелями буллинга, в первую очередь необходимо пообщаться с детьми, посмотреть, как будет развиваться ситуация, а потом вызывать родителей в школу. На первом этапе классный руководитель должен поставить в известность родителей. Привлекать надзорные органы нужно только в крайнем случае, потому что от последствий работы конкретного госслужащего зависит и дальнейшая судьба ребенка, и отношения в семье в целом. Если же родители видят, что над ребенком издеваются учителя, то тут нужно вмешиваться сразу же, необходимо общаться с этим педагогом, а далее уже – с директором школы. В ведомства также стоит обращаться в крайнем случае, когда все доступные методы были исчерпаны», - заключил эксперт.

Ранее психологи рассказали о методах борьбы с буллингом в школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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