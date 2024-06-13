«Говорите с ребенком!»: Психологи призвали обратить внимание на буллинг в школах

Эксперт в области частного образования, учредитель АНОО школы «Вектор» Денис Бикбаев разъяснил НСН, как нужно себя вести учителям и родителям, столкнувшимся с детским буллингом в школе.

«Учителям, которые стали свидетелями буллинга, в первую очередь необходимо пообщаться с детьми, посмотреть, как будет развиваться ситуация, а потом вызывать родителей в школу. На первом этапе классный руководитель должен поставить в известность родителей. Привлекать надзорные органы нужно только в крайнем случае, потому что от последствий работы конкретного госслужащего зависит и дальнейшая судьба ребенка, и отношения в семье в целом. Если же родители видят, что над ребенком издеваются учителя, то тут нужно вмешиваться сразу же, необходимо общаться с этим педагогом, а далее уже – с директором школы. В ведомства также стоит обращаться в крайнем случае, когда все доступные методы были исчерпаны», - заключил эксперт.

Ранее психологи рассказали о методах борьбы с буллингом в школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».