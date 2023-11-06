Депутаты предложили оценивать школы по уровню буллинга
Член комитета Госдумы России и по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести ежегодный анонимный опрос среди школьников о буллинге, сообщают «Известия».
Обращение об этом она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Полученные станут основой «индекса дружелюбия» образовательных организаций. По словам экспертов, анкетирование поможет выявить факты травли детей, но проблема заключается в том, что сами жертвы часто их скрывают.
Также предлагается вывести опросы за пределы школ. Это исключит возможность корректировки ответов руководством.
Ранее психологи рассказали о методах борьбы с буллингом в школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru