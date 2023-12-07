Стрельба из-за буллинга: Школьница в Брянске устроила расправу в гимназии
Восьмиклассница застрелила одну ученицу, ранила еще пятерых школьников и покончила с собой в брянской школе. Что известно о кровавой расправе на данный момент - в материале НСН.
Ученица восьмого класса брянской гимназии №5 принесла в школу охотничье ружье отца и открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой. Погибла девочка, ранения получили пять учеников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».
Два пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного из пострадавших ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации.
Семьи погибшей девочки и детей, пострадавших в результате стрельбы, получат всю необходимую помощь, пообещал губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянск направлена группа для работы с оперативными службами на месте, а также психологи, сообщили в Минпросвещения России.
ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ ДОВЕЛ
По словам учеников, восьмиклассница была замкнутой и не совсем общительной. По предварительным данным, над девочкой долгое время издевались одноклассники, поэтому сегодня она решила расправиться с ними. Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы.
«Она была нормальной, пока ей не сказали: «Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная», - рассказал ученик брянской гимназии телеграм-каналу 112.
Telegram-канал Baza сообщает, что девочка спокойно прошла в школу с оружием, так как рамок металлоискателя на входе в школу нет. Telegram-канал Mash пишет, что на входе с 2010 года сидела только старенькая бабушка, которая иногда и не появлялась на месте. Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.
В Telegram-каналах распространяются видео из школы, снятые учениками. На некоторых из них слышна стрельба, дети паникуют. Во время инцидента ученики баррикадировались в классах. После происшествия школьников вывели на улицу и отправили по домам.
«Дверь изнутри держали всем классом, чтобы ничего не случилось. Вроде как стрельнула в пол мимо дверей, пошла искать жертв», - рассказали школьники.
КТО ВИНОВАТ?
Школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3». Депутат Госдумы Александр Хинштейн одной из причин случившейся трагедии назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.
«Оно должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью», - сказал депутат.
Telegram-канал Shot сообщает о задержании отца стрелявшей. По данным СМИ, 53-летний Дмитрий сейчас на допросе, силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружьё, и она смогла ранить пятерых детей, убить одноклассницу и покончить с собой.
Вчера у задержанного был день рождения. Этим и могла воспользоваться дочь для подготовки к кровавой расправе в школе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru