Стрельба из-за буллинга: Школьница в Брянске устроила расправу в гимназии

Два пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного из пострадавших ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации.



Семьи погибшей девочки и детей, пострадавших в результате стрельбы, получат всю необходимую помощь, пообещал губернатор региона Александр Богомаз.



В Брянск направлена группа для работы с оперативными службами на месте, а также психологи, сообщили в Минпросвещения России.



ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ ДОВЕЛ

По словам учеников, восьмиклассница была замкнутой и не совсем общительной. По предварительным данным, над девочкой долгое время издевались одноклассники, поэтому сегодня она решила расправиться с ними. Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы.

«Она была нормальной, пока ей не сказали: «Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная», - рассказал ученик брянской гимназии телеграм-каналу 112.

Telegram-канал Baza сообщает, что девочка спокойно прошла в школу с оружием, так как рамок металлоискателя на входе в школу нет. Telegram-канал Mash пишет, что на входе с 2010 года сидела только старенькая бабушка, которая иногда и не появлялась на месте. Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.



В Telegram-каналах распространяются видео из школы, снятые учениками. На некоторых из них слышна стрельба, дети паникуют. Во время инцидента ученики баррикадировались в классах. После происшествия школьников вывели на улицу и отправили по домам.

«Дверь изнутри держали всем классом, чтобы ничего не случилось. Вроде как стрельнула в пол мимо дверей, пошла искать жертв», - рассказали школьники.