Сериал «Плакса» про буллинг с дочерью солиста «Руки вверх» вышел в Сети

Многосерийная драма «Плакса» вышла 28 сентября на мультимедийной платформе Wink, зрителям будет доступно два эпизода из восьми.

«Союзмультфильм» выпустит сериал по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Серии будут выходить по четвергам, раз в неделю. В центре сюжета сериала восьмиклассница Маша Терехова, семья которой потеряла свое состояние и вынуждена «перезимовать» в провинциальном Новоморске. После гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц.

Ведущую роль исполнила дочь солиста «Руки вверх» Сергея Жукова — Ника. Кроме того, в сериале сыграли Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Елена Захарова, Татьяна Орлова и Никита Тарасов. Одну из главных ролей исполнил певец Ваня Дмитриенко.

Ранее сообщалось, что художественный фильм режиссера Валерия Переверзева «Брат 3» начнут показывать в кинотеатрах с 23 ноября. Отмечалось, что картина не связана с дилогией Алексея Балабанова. Дебютная лента Переверзева расскажет о дочке генерала, которая влюбилась в уличного художника, и о банде брата-близнеца военного, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:РоссияСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры