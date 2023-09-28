Сериал «Плакса» про буллинг с дочерью солиста «Руки вверх» вышел в Сети
Многосерийная драма «Плакса» вышла 28 сентября на мультимедийной платформе Wink, зрителям будет доступно два эпизода из восьми.
Серии будут выходить по четвергам, раз в неделю. В центре сюжета сериала восьмиклассница Маша Терехова, семья которой потеряла свое состояние и вынуждена «перезимовать» в провинциальном Новоморске. После гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц.
Ведущую роль исполнила дочь солиста «Руки вверх» Сергея Жукова — Ника. Кроме того, в сериале сыграли Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Елена Захарова, Татьяна Орлова и Никита Тарасов. Одну из главных ролей исполнил певец Ваня Дмитриенко.
Ранее сообщалось, что художественный фильм режиссера Валерия Переверзева «Брат 3» начнут показывать в кинотеатрах с 23 ноября. Отмечалось, что картина не связана с дилогией Алексея Балабанова. Дебютная лента Переверзева расскажет о дочке генерала, которая влюбилась в уличного художника, и о банде брата-близнеца военного, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru