Психологи рассказали о методах борьбы с буллингом в школе

Единственный способ бороться с насмешками и издевательствами в школе – это умение дать отпор обидчикам. Об этом психолог Юлия Винокурова заявила в беседе с «Радио 1».

По ее словам, чаще всего подростки смеются над сверстниками из-за материальных факторов: отсутствие дорогих телефонов или вещей. Сама причина насмешек, считает психолог, поменялась из-за перемен в мировом уровне жизни.

Она рассказала, что из-за изменения коммуникативного пространства для общения детей между друг другом, они стали с опаской относиться к открытому отстаиванию своих границ. При этом преподаватели, по ее словам, «часто занимают наблюдательную позицию».