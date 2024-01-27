Готовиться к болезни, которой нет? Ученые спорят о новой пандемии
«Болезнь Х», которая не выявлена, заставляет ученых заниматься исследованиями существующих болезней и готовиться к вероятным пандемиям.
«Болезнь Х» является лишь гипотетической угрозой, но система здравоохранения России готова к ней. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Роспотребнадзор заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила недостоверность интерпретаций о вероятности возникновения новой пандемии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пресс-служба уточнила, что в заявлении ВОЗ речь шла о создании новой правовой базы по борьбе с пандемиями. Работа завершится к маю текущего года.
В пресс-службе Роспотребнадзора также заявили, что называемый «болезнью Х» патоген недостаточно изучен. Россия обладает потенциалом для противодействия угрозам и оперативного реагирования на них, подчеркнули в ведомстве.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что патогена «болезни X» не существует. По его мнению, исследователи изучают абстрактное заболевание как потенциальную угрозу.
«"Болезнь X" — это некая модель, а не реальная болезнь или опасность. Иначе бы она не называлась просто "Х", современными методами уже давно бы разобрались, какой агент вызывает болезнь, чему он родственен, что с ним делать и как защититься. Это модель, которая просчитывает, что могло бы быть, если бы появилась такая болезнь. Пока это некая абстракция, люди готовятся к тому, что может быть или не быть, а не к тому, что уже есть», – заявил ученый в интервью на радиостанции «Говорит Москва».
Ученые уже открыли более 90% вирусов, поражающих человека, рассказал академик РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Виктор Нетесов.
«Сейчас мы снова видим подъем коронавирусной инфекции, поэтому возможность возникновения нового патогена обсуждать надо, надо готовиться, надо разрабатывать защитные меры», – пояснил Нетесов.
Он добавил, что борьба с возможной новой серьезной инфекцией обсуждается уже несколько десятилетий. Новой «болезнью X» может стать респираторная инфекция со стороны микоплазмы. Однако масштабы ее распространения несравнимы с динамикой заболеваемости коронавируса.
Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно с коллегами из Белоруссии обнаружили новый класс блокаторов, позволяющих предотвратить репликацию коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Одной из наиболее изученных и многообещающих мишеней для борьбы с коронавирусами является основная протеаза [фермент] Mpro, также называемая 3CLpro. Она является ключевой в жизненном цикле коронавируса. Торможение активности фермента приводит к блокированию вируса», — указали в университете.
Найденные в вечной мерзлоте Сибири древние вирусы могут стать причиной новой пандемии, пишет британская газета The Guardian.
Ученые считают, что из-за глобального потепления вирусы могут высвободиться и привести к многочисленным вспышкам неизвестных заболеваний. Биологи начали планировать создание сети мониторинга, которая позволит оперативно выявлять зараженных.
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали вероятность возникновения и распространения «болезни Х». По данным СМИ, она может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru