Готовиться к болезни, которой нет? Ученые спорят о новой пандемии

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что патогена «болезни X» не существует. По его мнению, исследователи изучают абстрактное заболевание как потенциальную угрозу.

«"Болезнь X" — это некая модель, а не реальная болезнь или опасность. Иначе бы она не называлась просто "Х", современными методами уже давно бы разобрались, какой агент вызывает болезнь, чему он родственен, что с ним делать и как защититься. Это модель, которая просчитывает, что могло бы быть, если бы появилась такая болезнь. Пока это некая абстракция, люди готовятся к тому, что может быть или не быть, а не к тому, что уже есть», – заявил ученый в интервью на радиостанции «Говорит Москва».

Ученые уже открыли более 90% вирусов, поражающих человека, рассказал академик РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Виктор Нетесов.



«Сейчас мы снова видим подъем коронавирусной инфекции, поэтому возможность возникновения нового патогена обсуждать надо, надо готовиться, надо разрабатывать защитные меры», – пояснил Нетесов.