В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Кемерово, никто не пострадал. Об этом заявила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, инцидент произошел около 07:00 (03:00 мск).
«После завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», - указали в прокуратуре.
В самолете находились 177 пассажиров, их доставили в здание аэровокзала. Борт временно отстранили от полетов. Как ожидается, обратный рейс в Москву вылетит в 22:00 (18:00 по московскому времени).
Ранее самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя, после ЧП был госпитализирован один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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