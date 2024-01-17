Академик РАН объяснил, чем грозит «болезнь Х»

Ранее стало известно, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) планируют обсудить «болезнь X». По количеству смертей она способна в 20 раз превзойти эпидемию COVID-19.

«Сейчас мы снова видим подъем коронавирусной инфекции, поэтому возможность возникновения нового патогена обсуждать надо, надо готовиться, надо разрабатывать защитные меры», – пояснил Нетесов.

Он добавил, что борьба с возможной новой серьезной инфекцией обсуждается уже несколько десятилетий. Новой «болезнью X» может стать респираторная инфекция со стороны микоплазмы. Однако масштабы ее распространения несравнимы с динамикой заболеваемости коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзор допустили, что обсуждение «болезни Х» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе может иметь экономические, а ненаучные мотивы, напоминает «Радиоточка НСН».

