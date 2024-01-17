Академик РАН объяснил, чем грозит «болезнь Х»

Ученые уже открыли более 90% вирусов, поражающих человека, рассказал академик РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Виктор Нетесов.

Однако по его мнению, нельзя исключать, что с эволюцией возникнет новая модификация патогена, передает «ФедералПресс».

Миф или «болезнь X»? Вирусологи поспорили об опасности нового заболевания

Ранее стало известно, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) планируют обсудить «болезнь X». По количеству смертей она способна в 20 раз превзойти эпидемию COVID-19.

«Сейчас мы снова видим подъем коронавирусной инфекции, поэтому возможность возникновения нового патогена обсуждать надо, надо готовиться, надо разрабатывать защитные меры», – пояснил Нетесов.

Он добавил, что борьба с возможной новой серьезной инфекцией обсуждается уже несколько десятилетий. Новой «болезнью X» может стать респираторная инфекция со стороны микоплазмы. Однако масштабы ее распространения несравнимы с динамикой заболеваемости коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзор допустили, что обсуждение «болезни Х» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе может иметь экономические, а ненаучные мотивы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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