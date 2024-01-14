Роспотребнадзор допустил экономические мотивы заявлений о «болезни X»
Обсуждение «болезни Х» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе может иметь экономические, а не научные мотивы, отметили в Роспотребнадзоре.
Ведомство обратило внимание, что во включении «болезни Х» в повестку форума заинтересованы крупные фармацевтические компании. Диалог сессии будет посвящен увеличению инвестиций, полагает Роспотребнадзор.
В пресс-службе заявили, что называемый «болезнью Х» патоген недостаточно изучен. Россия обладает потенциалом для противодействия угрозам и оперативного реагирования на них, подчеркнули в ведомстве.
Ранее на сайте ВЭФ появились сообщения, что «болезнь Х» может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19. О ее возможном появлении с 2018 года предупреждают ученые и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru