Роспотребнадзор допустил экономические мотивы заявлений о «болезни X»

Ведомство обратило внимание, что во включении «болезни Х» в повестку форума заинтересованы крупные фармацевтические компании. Диалог сессии будет посвящен увеличению инвестиций, полагает Роспотребнадзор.

В пресс-службе заявили, что называемый «болезнью Х» патоген недостаточно изучен. Россия обладает потенциалом для противодействия угрозам и оперативного реагирования на них, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на сайте ВЭФ появились сообщения, что «болезнь Х» может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19. О ее возможном появлении с 2018 года предупреждают ученые и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает «Радиоточка НСН».

