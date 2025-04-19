«Аэрофлот» опроверг данные о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что прибывшее из Москвы воздушное судно «Аэрофлота» выкатилось за пределы ВПП в Кемерове, никто не пострадал.

«Информация о том, что самолет, выполнявший рейс SU1450 Москва - Кемерово (вылет за 18 апреля), выкатился за пределы ВПП, не соответствует действительности», - сообщили в авиакомпании.

По ее данным, борт совершил посадку штатно, пересек торцевую разметку полосы с занятием неиспользуемой части, но без выкатывания за ее пределы. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки.

Обратный рейс в Москву задержали из-за необходимости дополнительной технической проверки борта и предоставления отдыха экипажу для непревышения норматива рабочего времени.

