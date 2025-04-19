СК установил командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля
Правоохранители выявили командиров ВСУ, причастных к ударам по Курску 15 апреля. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск», - указали в СК.
К нападению причастны в том числе командир 14 отдельного полка беспилотных систем полковник Дмитрий Бондарович, командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил полковник Андрей Дзяний и замкомандира этой бригады Виталий Сендзюк. Под их управлением ВСУ задействовали более 100 беспилотников для атаки.
Правоохранители принимают меры к установлению местонахождения фигурантов. Специалисты также дадут правовую оценку действиям других причастных из числа украинских боевиков.
Ранее дроны ВСУ атаковали Курск, погибла 85-летняя женщина, получили ранения девять человек, были повреждены 24 многоквартирных дома, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте.
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