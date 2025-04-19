В театре им. Ленсовета не подтвердили подозрение на перелом ребер у Михаила Боярского

Подозрение на перелом ребра у Народного артиста РСФСР, актера Михаила Боярского не подтвердилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей театра имени Ленсовета.

Отмечается, что состояние здоровья звезды не вызывает опасений, так как он получил небольшой ушиб, оступившись на сцене. В театре также добавили, что в настоящий момент Боярский восстанавливается после травмы.

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Представители учреждения рассказали, что в связи с болезнью актер не будет участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала, а его голос прозвучит в записи.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Михаил Боярский был госпитализирован после несчастного случая на сцене театра в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что 14 апреля во время репетиции спектакля актер потерял равновесие и упал с высоты примерно трех метров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураСанкт-ПетербургТеатрАктерМихаил Боярский

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