«Лиза Алерт»: В РФ чаще всего пропадают мужчины средних лет

В России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева.

При этом, по его словам, возрастной пик исчезнувших приходится на 40 лет.

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Сергеев рассказал, что раньше волонтеры предполагали, что в основном занимаются поисками пожилых людей и детей, но после того, как в отряде начали собирать статистику, поняли, что чаще всего домой не возвращаются мужчины.

По словам председателя «Лизы Алерт», среди причин, по которым пропадают мужчины средних лет, могут быть «молодеющие инсульты». Он привел в пример ситуации, когда человека с плохим самочувствием отправляют с работы домой, вместо того, чтобы вызвать ему скорую помощь.

Ранее «Известия» сообщили, что в Санкт-Петербурге мужчина, пропавший без вести 18 лет назад, сбежал из семьи, так как не хотел жить с родителями из-за напряженных взаимоотношений.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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