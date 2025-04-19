Росстат: Приготовление кулича с изюмом и глазурью обойдется в 271 рубль

Этой весной ингредиенты для приготовления пасхального кулича с изюмом и глазурью в России стоят примерно 271 рубль (270,7 рубля). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Росстата и открытые данные.

Отмечается, что для расчетов был использован рецепт приготовления кулича весом примерно 600 граммов и одной порции белковой глазури. При этом из указанной стоимости россиянам придется заплатить 209 рублей за ингредиенты для кулича, в том числе за молоко, муку, сахар и сливочное масло, а 61,7 рубля — за глазурь.

Согласно информации источника, по данным за март 2025 года, самой дорогой частью пасхального кулича стало сливочное масло, так как его необходимое количество для приготовления блюда обойдется в 123,3 рубля. При этом самыми дешевыми ингредиентами оказались сахар и лимонный сок.

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До этого руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков в интервью НСН заявил, что кулич можно выпекать из любых ингредиентов, поскольку это не более чем добрая семейная пасхальная традиция.

Ранее врач-гастроэнтеролог, профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова отметила, что чрезмерное поедание пасхальных куличей может стать причиной проблем с пищеварительной системой, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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