СМИ: Израиль допускает удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Израиль в ближайшие несколько месяцев может нанести ограниченные удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, Тель-Авив предложил США несколько вариантов ударов, в том числе спецоперации и авианалеты. Атаки могут состояться поздней весной или летом текущего года.

С помощью таких действий Израиль хочет лишить Тегеран возможности военного использования атома на срок до года.

Ранее СМИ сообщили, что в США выступают за нанесение превентивных ударов по объектам в Иране, которые могут задействовать в разработке ядерного оружия.

