Телеграм: Болезни Давоса и мертвые облигации

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В среду в башкирском Баймаке несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию протеста после того, как суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова, ранее внесенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Алсынова признали виновным по статье о разжигании межнациональной розни.

«Минправды» обращает внимание на то, что комментаторы, отрабатывающие западные гранты, упорно называют сепаратиста Алсынова экозащитником:

«СМИ-иноагенты сегодня активно пытаются паразитировать на новости о приговоре деколонизатору-националисту Фаилю Алсынову, пытаясь искусственно создать ему образ некого "экоактивиста" и вообще человека с прекрасным лицом "за все хорошее, против всего плохого". <…> Иноагенты практически полностью опускают тот факт, что судят его отнюдь не за активную гражданскую позицию, а за призывы к сепаратизму, националистические и шовинистические высказывания против других наций и народов. Если же немного повнимательнее изучить биографию Алсынова, то окажется, что он и вовсе лидер запрещенной организации "Башкорт", которая выступает за отделение Башкирии от РФ и провоцирует межэтнические конфликты».

«ИА "Стекломой"» отмечает вклад нынешнего главы Башкортостана в разгром сепаратистских движений:

«С приходом к власти Радия Хабирова за "Башкорт" взялись всерьез. В конце 2019 года республиканская прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, в начале 2020-го – инициировала иск против организации, а уже в мае суд республики признал "Башкорт" экстремистской организацией (характерно, что разгром Татарского общественного центра в соседнем Татарстане произошел примерно в тот же период). Но вернемся к Алсынову. После ликвидации "Башкорта" он не прекратил "общественную" деятельность и активно участвовал в любых конфликтных ситуациях между обществом и властью. Выпускник Башкирского госуниверситета Алсынов прекрасно знал свою целевую аудиторию: немногочисленное (уже) и не вполне образованное население моноэтничных сел и малых городов республики со своими "особыми" обычаями и верованиями стало мощной базой для сепаратистского движения (см. Украина). При этом Алсынов и его подельники перестали делать акцент на пещерном шовинизме по отношению к русским и татарам, вместо этого сосредоточившись на "зеленой" повестке защиты "священных башкирских мест". По этой схеме сепаратисты успешно оседлали протесты на шинахах Торатау и Куштау, которые власти пытались отдать под промышленную разработку».

«Темник» пишет о специфике национальной республики:

«Башкирия – регион, который всегда старались и будут стараться поджечь извне. Активиста, которому был вынесен приговор, вполне можно отнести к таким "поджигателям". Снисхождение к сознательным провокаторам чревато. Подобных подачек они никогда не оценят. Наоборот, есть риск получить обратный результат. Если сегодня дать слабину, завтра сегодняшний фигурант Фаиль Алсынов или другой персонаж, с высокой степенью вероятности, пойдут на повышение ставок. В итоге напряжения избежать не удастся, но кризис возникнет в совсем неудобное время и в значительно больших масштабах. Действия системы правосудия всегда помимо карательной несут в себе и превентивную составляющую. В данном случае последняя является приоритетной, поэтому рассматривать случившееся необходимо именно через эту призму».

Юрист Илья Ремесло знает, что попытки дестабилизировать республику не останутся без ответа:

«По моей информации, легким испугом организаторы и участники беспорядков в Башкирии не отделаются. Некоторых не научил печальный опыт Дагестана (кстати, там арестовано по уголовным делам около сотни человек, а в 10 раз больше тех, кто пока понес административное наказание). В Башкирии будет еще жестче. По моим сведениям, организаторов и участников массовых беспорядков ждут следующие статьи: массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) – от 8 до 15 лет лишения свободы. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) – до 10 лет лишения свободы. Публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) – штрафы, исправительные работы до 1 года. Реакция государства будет жесткой и законной, никто из преступников не уйдет от заслуженного наказания».

«АДЕКВАТ Z» уверен, что протесты были организованы специально подготовленными провокаторами:

«Беспорядки в башкирском городке после посадки тамошнего нацика со всей очевидностью были довольно тщательно подготовлены: на кадрах их совершения слишком многое свидетельствует, что ни о какой спонтанности там нет и речи. Не менее очевидно, что иностранная рука там приложена со всей доступной силой: никаких даже теоретических иных шансов, чем поджечь нас изнутри, у противника нет и не будет. Вполне допускаю, что вчерашний заход противник мог считать чем-то вроде пробы пера. Но по факту у него вышло что-то среднее между фальстартом и холостым выстрелом. В том смысле, что целей не достигнуто никаких, а повторить (этим контингентом и на этом материале во всяком случае) уже никак не получится. Не получится потому, что иммунная система государства в таких случаях включается мгновенно и нейтрализует болезнетворный элемент так, что повторять уже будет некому. И речь тут не о наагитированном побесноваться мясе, с его скорым будущим все понятно, а о нагонявших толпу оргструктурах. Как полевых, на месте, которых на кадрах довольно неплохо видно, так и всех, кто пока еще остается за кадром. Вот этих сейчас будут чистить частым гребнем – не обязательно с полной публичностью, но в любом случае с большим вдохновением».

