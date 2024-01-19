Телеграм: Болезни Давоса и мертвые облигации
Беспорядки в Башкирии, скандалы на Украине и обсуждение неведомых новых болезней в Давосе стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Башкирия и её приговор
В среду в башкирском Баймаке несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию протеста после того, как суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова, ранее внесенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Алсынова признали виновным по статье о разжигании межнациональной розни.
«Минправды» обращает внимание на то, что комментаторы, отрабатывающие западные гранты, упорно называют сепаратиста Алсынова экозащитником:
«СМИ-иноагенты сегодня активно пытаются паразитировать на новости о приговоре деколонизатору-националисту Фаилю Алсынову, пытаясь искусственно создать ему образ некого "экоактивиста" и вообще человека с прекрасным лицом "за все хорошее, против всего плохого". <…> Иноагенты практически полностью опускают тот факт, что судят его отнюдь не за активную гражданскую позицию, а за призывы к сепаратизму, националистические и шовинистические высказывания против других наций и народов. Если же немного повнимательнее изучить биографию Алсынова, то окажется, что он и вовсе лидер запрещенной организации "Башкорт", которая выступает за отделение Башкирии от РФ и провоцирует межэтнические конфликты».
«ИА "Стекломой"» отмечает вклад нынешнего главы Башкортостана в разгром сепаратистских движений:
«С приходом к власти Радия Хабирова за "Башкорт" взялись всерьез. В конце 2019 года республиканская прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, в начале 2020-го – инициировала иск против организации, а уже в мае суд республики признал "Башкорт" экстремистской организацией (характерно, что разгром Татарского общественного центра в соседнем Татарстане произошел примерно в тот же период). Но вернемся к Алсынову. После ликвидации "Башкорта" он не прекратил "общественную" деятельность и активно участвовал в любых конфликтных ситуациях между обществом и властью. Выпускник Башкирского госуниверситета Алсынов прекрасно знал свою целевую аудиторию: немногочисленное (уже) и не вполне образованное население моноэтничных сел и малых городов республики со своими "особыми" обычаями и верованиями стало мощной базой для сепаратистского движения (см. Украина). При этом Алсынов и его подельники перестали делать акцент на пещерном шовинизме по отношению к русским и татарам, вместо этого сосредоточившись на "зеленой" повестке защиты "священных башкирских мест". По этой схеме сепаратисты успешно оседлали протесты на шинахах Торатау и Куштау, которые власти пытались отдать под промышленную разработку».
«Темник» пишет о специфике национальной республики:
«Башкирия – регион, который всегда старались и будут стараться поджечь извне. Активиста, которому был вынесен приговор, вполне можно отнести к таким "поджигателям". Снисхождение к сознательным провокаторам чревато. Подобных подачек они никогда не оценят. Наоборот, есть риск получить обратный результат. Если сегодня дать слабину, завтра сегодняшний фигурант Фаиль Алсынов или другой персонаж, с высокой степенью вероятности, пойдут на повышение ставок. В итоге напряжения избежать не удастся, но кризис возникнет в совсем неудобное время и в значительно больших масштабах. Действия системы правосудия всегда помимо карательной несут в себе и превентивную составляющую. В данном случае последняя является приоритетной, поэтому рассматривать случившееся необходимо именно через эту призму».
Юрист Илья Ремесло знает, что попытки дестабилизировать республику не останутся без ответа:
«По моей информации, легким испугом организаторы и участники беспорядков в Башкирии не отделаются. Некоторых не научил печальный опыт Дагестана (кстати, там арестовано по уголовным делам около сотни человек, а в 10 раз больше тех, кто пока понес административное наказание). В Башкирии будет еще жестче. По моим сведениям, организаторов и участников массовых беспорядков ждут следующие статьи: массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) – от 8 до 15 лет лишения свободы. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) – до 10 лет лишения свободы. Публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) – штрафы, исправительные работы до 1 года. Реакция государства будет жесткой и законной, никто из преступников не уйдет от заслуженного наказания».
«АДЕКВАТ Z» уверен, что протесты были организованы специально подготовленными провокаторами:
«Беспорядки в башкирском городке после посадки тамошнего нацика со всей очевидностью были довольно тщательно подготовлены: на кадрах их совершения слишком многое свидетельствует, что ни о какой спонтанности там нет и речи. Не менее очевидно, что иностранная рука там приложена со всей доступной силой: никаких даже теоретических иных шансов, чем поджечь нас изнутри, у противника нет и не будет. Вполне допускаю, что вчерашний заход противник мог считать чем-то вроде пробы пера. Но по факту у него вышло что-то среднее между фальстартом и холостым выстрелом. В том смысле, что целей не достигнуто никаких, а повторить (этим контингентом и на этом материале во всяком случае) уже никак не получится. Не получится потому, что иммунная система государства в таких случаях включается мгновенно и нейтрализует болезнетворный элемент так, что повторять уже будет некому. И речь тут не о наагитированном побесноваться мясе, с его скорым будущим все понятно, а о нагонявших толпу оргструктурах. Как полевых, на месте, которых на кадрах довольно неплохо видно, так и всех, кто пока еще остается за кадром. Вот этих сейчас будут чистить частым гребнем – не обязательно с полной публичностью, но в любом случае с большим вдохновением».
Латвия и её запреты
Латвийские власти выслали из страны российского военного пенсионера Бориса Каткова с бессрочным запретом на возвращение, признав его угрозой нацбезопасности. В Латвии у пенсионера остались жена, дети и внуки. Катков жил в Латвии с 1966 года, а с 1999-го возглавлял Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества.
«Мюсли вслух» сравнивают латышских националистов с бандеровцами из старого анекдота:
«"Мыкола, слыхав: москали у космос полетели!" – Шо, уси?!" Латышский истеблишмент до сих пор мечтает, чтобы все русские в космос улетели, поэтому, например, еще несколько лет назад были обречены попытки латвийской "русской" партии "Согласие" о чем-то договориться с местными националистами. С 1990 года Латвия уже потеряла 30% своего населения. Получается, что при русской оккупации латышская нация росла, а при независимости, под чутким руководством националистов, латышская нация вымирает. А кто в этом виноват? Конечно же, русские! Поэтому никаких переговоров, только депортация!»
«Книга Носовича» считает символичным, что Борис Катков решил поселиться в Калининграде:
«Я очень рад, что Борис Катков выбрал для жизни Калининград. Это неслучайно, потому что благодаря энтузиазму Бориса Григорьевича Калининградский университет (БФУ им. Канта) несколько лет назад смог открыть филиал в Риге, и несколько сотен человек русскоязычной молодежи Латвии под руководством Каткова получили там образование на родном языке. Калининградская область была флагманом программы переселения соотечественников, в ней впервые в России на официальном уровне (губернатором) была предложена идея "карты русского" для соотечественников за рубежом. Похоже, что в ближайшие несколько лет ей предстоит стать ковчегом для русских, которые будут вынуждены уезжать из Прибалтики».
«Шпроты в изгнании I Новости Латвии» рассказывают о другой опасной россиянке, которую Латвия сочла угрозой своей безопасности:
«Римме больше 70 лет, она родилась в Эстонии и вышла замуж в Латвии. По профессии она художница, и российское гражданство давало ей возможность путешествовать без виз и участвовать в международных выставках. "Я не знала, что мне делать, как действовать, когда получила письмо, что мне 1 декабря нужно покинуть Латвию. Языковой экзамен я не сдала, меня скоро выдворят, а в России у меня никого близкого нет. Придется ехать на окраину Пскова? Я даже не могу выразить те эмоции, которые испытываю».
«Латвийская кочка» пишет об информационном сопровождении дискриминационной кампании:
«Цвет латышской нации выстроился в очередь, чтобы высказаться о необходимости высылки российских граждан из страны. Напомнили, что можно и в лагерях изолировать от общества. СМИ Латвии – в пиар-кампании на средства из госбюджета – спешат выразить одобрение грядущей массовой высылке из страны российских граждан. Большинство из которых живут в Латвии десятилетия, здесь работали, наполняли этот самый бюджет своими налогами. Слово дают самым известным людям. Используют – для легализации безнравственного решения в обществе – пропагандистские выступления на радио, телевидении, в печатных изданиях и интернете. <…> А затем с помощью подкармливаемых государством СМИ легализуются в общественном мнении и отмена русского образования, и кража Дома Москвы, и расправа с "неправильными" жителями».
«Мейстер» рассказывает о реакции российских властей:
«Владимир Путин поручил МИД и СПЧ к 1 июля подготовить предложения по обеспечению прав соотечественников, постоянно проживающих за границей, и мерам по их репатриации при незаконной депортации. В России есть программа возвращения соотечественников, однако речь идет об экстраординарных мерах. Направлены они, очевидно, на русскоязычных Прибалтики, которых с началом СВО начали дискриминировать особенно жестко. После ряда скандалов, где стариков (даже с онкологией) везли на коляске на языковой экзамен и высылали за неспособность его сдать, в Латвии снизили накал страстей – дали 2 года на пересдачу для тех, кто его не сдал. Но проблему это не решило, лишь размазав ее масштаб и хронологию – депортировать людей начали, просто не так быстро и массово, как прибалтийским русофобам хотелось бы. Очевидно, что ждать от ЕС давления на прибалтов из-за дискриминации нацменьшинств не стоит – к проблемам русскоязычных там глухи. Но к ним не равнодушна Россия, и поэтому президент поручил подготовить меры по оказанию помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в беде. Сейчас помощь оказывается точечно, но к осени 2025 года – а именно тогда закончится отсрочка Латвии по сдаче экзамена – система должна быть готова к системному решению подобных вопросов».
Украина и её облигации
В понедельник Reuters сообщил, что украинские власти готовят механизм выпуска репарационных облигаций, который позволит Украине получить до 300 млрд долларов. Планируется, что Киев будет продавать репарационные облигации своим союзникам. Но они принесут прибыль по процентам только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине репарации.
«Около | ЦБ» сомневается в успехе этой идеи:
«Обычно гособлигации интересны тем, что они максимально надежны и достаточно привлекательны, но не в этом случае. Это мертворожденное ноу-хау финансового рынка, которое должно выглядеть следующим образом: правительство Киева выпускает ценные бумаги, которые скупают инвесторы, но доход от них будет не от инвестиционных проектов страны, а от фантазий. Дело в том, что обеспечением этих облигаций планируются репарации, которые Украина ждет от России, а получить планирует при помощи исков в международные суды. Перспективы у этого мероприятия нулевые, ни один инвестфонд, юридическое или физическое лицо не готовы будут вложить свои деньги в обещания об отжатии российских активов. И не поможет доходность даже 100% или 200% годовых в долларах США. Единственная надежда, что инвесторами будут выступать Центральные банки или финансовые институты западных стран, но и в таком случае они будут понимать, что эти вложения абсолютно невозвратные, а имеют исключительно "демократически-репутационную" составляющую».
Журналист Станислав Стремидловский вспоминает случай из жизни:
«Много лет назад работал я в одном из изданий московской мэрии. И как-то отправили меня в Подмосковье на химзавод, который, как мне сказали, заказал нам рекламную статью. Приехал. Разговариваю с их директором по рекламе. И вижу в его глазах великую скорбь. Тут меня что-то дернуло спросить, мол, коллега, вам ведь эта реклама не нужна, вас заставили нам ее заказать? Ага, так и есть, отвечает директор. Это был в те времена такой способ московской мэрии финансировать принадлежащие ей издания – заставлять работающие по контракту с мэрией предприятия заказывать ненужные им рекламные статьи. Но эти предприятия хотя бы какой-никакой напечатанный текст получали. "Репарационные облигации" в этом контексте – это панама нового уровня. Интересно, в чью именно пытливую голову пришла гениальная мысль торговать поражением России? Ставлю на британских ученых».
«Pokusala» допускает, что желающие купить от мертвого осла уши найдутся:
«План сработает только, если бумаги купят западные правительства. Ну да, как же без них. Временщики типа Шольца или Сунака немножечко подзаработают на безбедную старость. Тильки до себе. Запад не хочет за свой счет тянуть государство 404, поэтому решил использовать идею Бжезинского: "Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России". С Россией сделать у них ничего не получится, поэтому решили довольствоваться малым – украсть деньги. Своровать и дать хохлам. План неплох, но есть проблема: деньги будут разворованы, не дойдя до Украины. Более того, подобная жульническая схема в перспективе выйдет западным банкам боком. Денежки от них начнут забирать и арабы, и индусы, и китайцы … не благонадежные партнеры, понимаешь. Запад как с ума сошел: сам себе забивает гвозди в гроб».
«Доктор Z прописал» уверен, что желающих Вашингтон назначит:
«Купить такие облигации могли бы только правительства США, стран Евросоюза и "другие союзники" (поскольку в иных вариантах ищи дураков). Очевидно, что в одиночку Вашингтон такое тянуть не будет, а потому пропишет пилюли побольше этим самым "союзникам". Конечно, если дело дойдет до попытки воплощения в жизнь этого хитровыдуманного плана».
Украина и её тюрьмы
Журналист и блогер с гражданством США и Чили 55-летний Гонсало Лира, арестованный на Украине по статье об оправдании действий России, умер в СИЗО, сообщил американский телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца журналиста. Ранее Лира жаловался на пытки.
«338» отмечает, что западные правозащитники проблемы не увидели:
«Есть такая организация "Комитет по защите журналистов". Которую правильнее было бы именовать "Комитет по защите украинских журналистов", ибо скорбит она только о них. На организацию редакция обратила внимание, когда они перебивали повестку после обстрела ВСУ российских журналистов кассетами в июле, следствием чего стала гибель корра Ростислава Журавлева. Закономерно, что убийство Гонсало Лиры они не заметили. А ведь были иные иностранные журналисты, которые "прозрели" или просто освещали ситуацию не так, как требует партия, но которым посчастливилось унести ноги из неонацистского гадюшника, хотя и их могли занести в "жертвы российских обстрелов". Например, голландский журналист Далмерс и испанский корреспондент Гисберт. И перечень не исчерпывающий. Справедливо отмечено, что с убийством Лиры – американского гражданина – развенчан миф доктрины США о защите интересов американских граждан в любой точке мира. Но военные преступления Киева, включающие воспрепятствование деятельности журналистов и их убийства, замечать никто не будет».
«НеВротик» размышляет о пренебрежении, с которым украинские тюремщики отнеслись к американскому паспорту:
«Нацисты убили писателя и журналиста, до смерти его запытав. Хохлы себе не изменяют: подростковая жестокость и садизм, возведенный в культ. Что могло заставить селюков умертвить на глазах международной общественности человека с американским паспортом, пока не ясно. Есть разные версии. Может быть, главный клоун впал в истерику, желая бежать, а ему в визе отказали или, к примеру, схватили за кошелек».
Журналист Константин Придыбайло пересказывает версию украинских пропагандистов:
«Убитый американец на Украине, оказывается, был вообще не журналист, а какой-то сутенер. А еще его не убивали, а он умер от пневмонии, потому что много курил. Смотри не перепутай!»
«Медиакиллер» делится подробностями гибели журналиста:
«На Западе пишут о факте убийства журналиста Гонсало Лиры в специальном крыле изолятора, подконтрольном СБУ. Утверждается, что сотрудники СИЗО и агент СБУ вымогали у Гонсало $250 тысяч за смену профилактического лечения. Вице-консул посольства США, который занимался проблемами Лиры, знал о шантаже и дважды писал заявление в СБУ и ОП. В результате вымогатели стали требовать за перевод Лиры $500 тысяч. Деньги должны были перевести в криптовалюте. Через три дня после повышения "цены" Гонсало позвонил своему адвокату, но прежде, чем адвокат приехал, его убили. Бригада скорой помощи установила, что он умер от остановки сердца и множественных ожогов от электрошокера. Посольство США молчит, офис Зеленского молчит, служба безопасности Украины готова оплатить доставку тела в Польшу».
Политолог Дмитрий Егорченков полагает, что убийство Лиры было санкционировано Вашингтоном:
«Лира сообщал о пытках, но администрация Байдена ничего не сделала, чтобы вызволить его из заключения, никак не комментировала зверства, о которых он сообщал, ему даже не обеспечили достойной адвокатской защиты. Впрочем, зачем, если зеленый свет на его убийство дали из Вашингтона – иначе представить загадочную смерть американского гражданина в украинской тюрьме (даже с отговоркой про остановку сердца) невозможно».
Давос и его болезни
Сегодня в швейцарском Давосе завершается открывшийся в понедельник 54-й Всемирный экономический форум. Одной из резонансных тем обсуждения стала подготовка к новой пандемии – так называемой «болезни X».
«Всевидящее око» пишет о подозрениях американцев, что новую пандемию демократы придумали для манипуляций голосами избирателей:
«Бывший помощник секретаря по связям с общественностью Министерства финансов США Моника Кроули, например, заявила: "Как раз к выборам – новая зараза, которая позволит им внедрить новый договор ВОЗ, снова запереть все, ограничить свободу слова и уничтожить еще больше свобод". "Когда ваши враги говорят вам, что они планируют и для чего они планируют, верьте им. И будьте готовы", – добавила она. Конечно, Кроули тут же обвинили в распространении "теории заговора", но, если подумать – в чем она так уж неправа? То, что голосование по почте всегда играет на руку демократам, хорошо известно. А крупнейшие фармацевтические компании будут рады заработать миллиарды на производстве новых вакцин. Так что появление "болезни X" в 2024 году вполне возможно – вот только вызвана она будет не столько биологическими факторами, сколько финансово-политическими».
Выступление украинского президента в Давосе не задалось, отмечает «Украина беZ вариантов»:
«Никаких судьбоносных решений на Всемирном экономическом форуме не приняли. Говорили о глобальном потеплении, безуглеродной экономике, искусственном интеллекте, безопасности и демократии. Пугали весь мир новой смертельной пандемией "болезни Х". Тема Украины отошла на второй план. Лидеров стран больше беспокоил военный конфликт в Газе. "Формула мира Зеленского" с треском провалилась».
Китайская делегация отказала Зеленскому во встрече с премьером КНР. В ответ он неосмотрительно нахамил китайцам, рассказывает «Суеверная Демократия»:
«Владимир Зеленский, которому китайская делегация отказала во встрече в Давосе, рассказал, что шаровары у него испорчены по его же воле. Пытаясь делать хорошую мину при плохой игре, он заявил, что это он сам не захотел встречаться с премьером КНР, так как это не уровень гетмана всея Украины. "Есть премьер Китая – тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", – сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Давосе. При этом раньше за Зеленским не было замечено такой избирательности. Он охотно попрошайничал гроши у всех, до кого только мог дотянуться, будь то президенты, премьеры или коллежский регистратор Госдепа».
Зеленский умудрился оскорбить не только китайцев, но и Дональда Трампа, удивляется «Запрещенная Украина»:
«Владимир Зеленский, работая языком на форуме в Давосе, сделал настоящий дубль. Он не только оскорбил китайскую делегацию, заявив, что премьер-министр КНР Ли Цян не соответствует его уровню, но и нагрубил Дональду Трампу, посоветовав ему сначала думать, а потом говорить. Просто браво! Пожалуйста, не останавливайся! Важно сохранить Зеленского в его должности. Придурок добьет страну».
«РосСкандал» обращает внимание на то, что в Давосе утомились не только политические проститутки:
«В Давосе закончились проститутки – остались только румынки, украинки и одна немка! Как сообщается, ВИП-эскорт через платформу Titt4Tat в Швейцарии недоступен! Все заняты на ВЭФ. Ценник взлетел до 2500 евро за ночь. Урсула фон дер Ляйен и Елена Зеленская тоже работают в Давосе! И тоже отбирают деньги у богатых – для Украины. Правда, им уже почти не дают! Ukraina упала в цене. Давос для Киева оказался провальным. "Украине и Западу не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа" /Захарова/. Хотя тут скорее нужен коммент не МИД, а сексопатолога-психиатра».
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