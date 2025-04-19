В Тюмени потушили пожар в кафе торгового центра
19 апреля 202509:35
Пожар произошел в кафе торгового центра «Галацентр» в Тюмени. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Ведомство получило сообщение о задымлении в ТЦ около 10:00 (8:00 мск). Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение в кафе.
«В 10:40 (8:40 мск) пожар ликвидирован», - указали в МЧС.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Данных о погибших или пострадавших не приводится.
Ранее в центре Ростова-на-Дону загорелся фасад здания торгового центра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru