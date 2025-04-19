В Тюмени потушили пожар в кафе торгового центра

Пожар произошел в кафе торгового центра «Галацентр» в Тюмени. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Ведомство получило сообщение о задымлении в ТЦ около 10:00 (8:00 мск). Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение в кафе.

«В 10:40 (8:40 мск) пожар ликвидирован», - указали в МЧС.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Данных о погибших или пострадавших не приводится.

Ранее в центре Ростова-на-Дону загорелся фасад здания торгового центра.

