«Гость стоит денег»: В индустрии указали на «осознанность» свадеб в РФ

Организатор свадеб Евгения Лейбман в эфире НСН отметила, что декор подорожал примерно вдвое.

Тенденция на сокращение количества гостей на свадьбах появилась еще после пандемии, но теперь пары более осознанно организуют мероприятия, обсуждая оправданность расходов, и не скупятся на хорошие рестораны и алкоголь для своих близких. Об этом в беседе с НСН заявила организатор свадеб Евгения Лейбман.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в России влюбленные пары начали массово отказываются от пышных свадеб из-за сильного роста цен на такие мероприятия. Свадебные организаторы и ведущие говорят, что главным трендом 2026 года становится «камерная свадьба для близких».

По данным источника, многие обязательные для торжества статьи расходов выросли в цене минимум вдвое, при этом все рекорды побил декор — за четыре года его стоимость выросла на 650%. По словам Лейбман, тенденция на сокращение количества гостей на торжествах появилась еще после пандемии.

«Динамика отмечать свадьбы меньшим составом пошла еще после пандемии. Люди стали осмысленнее организовывать мероприятия. Если до пандемии среднее количество гостей на свадьбе в Москве было 50-100 человек, то сегодня — это 30-50 человек. Каждый гость на свадьбе стоит денег, и сейчас пары это четко понимают, поэтому к выбору гостей относятся внимательнее. Потому что гость — это не только расходы на меню: банкетное, фуршетное, алкоголь — но и декор, потому что под каждого гостя часто берутся в аренду посуда, текстиль и так далее. Также сейчас для каждого гостя, как правило, на свадьбу готовятся небольшие подарочки от молодоженов. В конечном итоге получается большая сумма на каждого гостя», - объяснила она.

Специалист заметила, что пары стали более осознанно планировать свадьбы.

«Теперь пары обсуждают оправданность расходов. Потому что нет задачи кого-то удивить, делается (мероприятие – прим. НСН) для своего круга. Но я бы не сказала, что (пары – прим. НСН) экономят. Сейчас, когда гостей меньше, пара готова тратить на своих самых близких, не скупиться на хороший ресторан, хороший алкоголь. Уже не нужно экономить из-за количества гостей — тот же бюджет достаточен. По поводу сокращения свадеб — наверно, убираются какие-то вещи, потому что сыграть свадьбу сегодня — это действительно большая статья расходов для многих. В советское время пары не могли просто начать жить вместе без свадьбы. Поэтому они обязательно расписывались, и обязательно было какое-то торжество. Сегодня парам даже не обязательно идти в ЗАГС — многие спокойно живут годами вместе (без росписи – прим. НСН). Сегодня свадьба — это не обязательный атрибут, а, скорее, выбор. И если пара может и хочет сделать свадьбу, то понимает, какие это расходы, и готовит эту сумму. Они ее копят, а потом осмысленно тратят», - рассказала организатор свадеб.

При этом Лейбман подчеркнула, что празднование свадеб в других регионах не всегда получается дешевле.

«Было бы странно, если пара, родившаяся в Москве, или из другого крупного мегаполиса уезжала праздновать свадьбу в какой-то маленький город. Так часто делают пары, если один из них родом откуда-то из региона. Почему бы нет: в регионе в разы дешевле расходы на подрядчиков, на многие другие вещи ниже цена. Поэтому это оправдано, если есть желание и причина. У нас в стране много красивых мест, где можно сыграть свадьбу. Но, например, сыграть свадьбу в регионе и вывести туда всех гостей — не могу сказать, что это сильно дешевле», - отметила специалист.

Между тем, она опровергла информацию о росте стоимости декора более чем на 600%.

«Декор состоит из текстиля, конструкций. Если зайти в любой строительный магазин, то видно, как возросли цены на все исходные материалы: ткани, краски — все, из чего производятся конструкции. Также выросла стоимость цветов. Рабочий труд: заработная плата флористов тоже выросла. Транспорт, доставки — цены на все возросли, соответственно это не может не отразиться на декоре. Но это не 600%. Выросло, может быть, максимум вдвое. Но не в шесть раз. Многое зависит от того, как пара готова вовлекаться в организацию свадьбы. Если приложить собственные навыки, усилия, вдумчивость можно обойтись… Приходится переплачивать там, где ты сам чего-то не умеешь. Иногда пары просто проявляют собственную смекалку, чтобы сэкономить. И тут скорее удивляют не роскошью, а задумкой. На мой взгляд, идеи запоминаются гораздо больше. Если грамотно придумать концепцию, она не обязательно будет дорогой», - заключила собеседница НСН.

Ранее Евгения Лейбман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщила, что в Москве минимальная стоимость проведение скромной свадьбы до 40 гостей начинается от 1 млн рублей, поскольку почти все составляющие торжества подорожали на 20-30%.

ФОТО: ТАСС / Валерия Калугина
