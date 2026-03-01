«Гость стоит денег»: В индустрии указали на «осознанность» свадеб в РФ

«Теперь пары обсуждают оправданность расходов. Потому что нет задачи кого-то удивить, делается (мероприятие – прим. НСН) для своего круга. Но я бы не сказала, что (пары – прим. НСН) экономят. Сейчас, когда гостей меньше, пара готова тратить на своих самых близких, не скупиться на хороший ресторан, хороший алкоголь. Уже не нужно экономить из-за количества гостей — тот же бюджет достаточен. По поводу сокращения свадеб — наверно, убираются какие-то вещи, потому что сыграть свадьбу сегодня — это действительно большая статья расходов для многих. В советское время пары не могли просто начать жить вместе без свадьбы. Поэтому они обязательно расписывались, и обязательно было какое-то торжество. Сегодня парам даже не обязательно идти в ЗАГС — многие спокойно живут годами вместе (без росписи – прим. НСН). Сегодня свадьба — это не обязательный атрибут, а, скорее, выбор. И если пара может и хочет сделать свадьбу, то понимает, какие это расходы, и готовит эту сумму. Они ее копят, а потом осмысленно тратят», - рассказала организатор свадеб.

При этом Лейбман подчеркнула, что празднование свадеб в других регионах не всегда получается дешевле.