Как минимум три человека погибли и 14 пострадали по время стрельбы в Техасе

Инцидент произошёл около 2:00 по местному времени в популярном баре Buford's на 6-ой улице - одной из самых оживлённых развлекательных улиц города. По предварительным данным полиции, стрелка удалось нейтрализовать - его убил сотрудник полиции на месте происшествия.

Первоначально поступали сообщения о том, что пострадали до 20 человек, однако позднее уточнённая цифра составила 14 раненых и 3 погибших (не считая стрелка). Мотивы преступления и подробности случившегося выясняются. Полиция Остина продолжает расследование и просит возможных свидетелей предоставить видео и фото с места событий.

Ранее два человека погибли при стрельбе в кампусе Университета Южной Каролины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».