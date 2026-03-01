Как минимум три человека погибли и 14 пострадали по время стрельбы в Техасе
В центре американского города Остин (штат Техас) рано утром в воскресенье произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум три человека, а 14 получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает Austin American-Statesman.
Инцидент произошёл около 2:00 по местному времени в популярном баре Buford's на 6-ой улице - одной из самых оживлённых развлекательных улиц города. По предварительным данным полиции, стрелка удалось нейтрализовать - его убил сотрудник полиции на месте происшествия.
Первоначально поступали сообщения о том, что пострадали до 20 человек, однако позднее уточнённая цифра составила 14 раненых и 3 погибших (не считая стрелка). Мотивы преступления и подробности случившегося выясняются. Полиция Остина продолжает расследование и просит возможных свидетелей предоставить видео и фото с места событий.
Ранее два человека погибли при стрельбе в кампусе Университета Южной Каролины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
