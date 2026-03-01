В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, который вводит запрет на прокат и распространение фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля 2025 года.
Теперь Минкультуры может отказывать в выдаче прокатного удостоверения, если в фильме будут содержаться сцены, отрицающие традиционные ценности. Ведомство также получило право самостоятельно вносить изменения в уже выданные удостоверения при изменении законодательства - ранее это было возможно только по заявке правообладателя. Показ или прокат фильма без учета таких изменений приравнивается к демонстрации без удостоверения вовсе.
Помимо этого, Минкультуры будет выдавать заключения о наличии запрещённого контента в фильмах без прокатного удостоверения. Такие заключения будут согласовываться с Роскомнадзором. Картины, получившие отрицательное заключение, подлежат удалению из свободного доступа. Владельцы онлайн-кинотеатров, аудиовизуальных сервисов и соцсетей обязаны в течение суток удалять или блокировать такой контент по требованию Роскомнадзора - это касается как новых, так и ранее выпущенных фильмов и сериалов.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что в этом году Фонд кино получит 10,4 млрд рублей на поддержку российских фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
