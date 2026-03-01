Минобороны: Средства ПВО за 6 часов сбили 43 дрона ВСУ
Российские средства ПВО за 6 часов уничтожили 43 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 8:00 до 14:00 мск 1 марта. Больше всего БПЛА самолетного типа - 17 -было сбито над Крымом. Еще 8 были ликвидированы над акваторией Азовского моря. Кроме того, по 5 дронов были сбиты над Курской областью и акваторией Черного моря, 4 - над Белгородской областью, 3 - над Краснодарским краем и один над Брянской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за минувшие сутки сбили 220 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
