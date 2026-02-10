Маркер серьезности: Почему россияне выбирают партнера по готовности взять ипотеку
Наталья Панфилова заявила НСН, что если партнер готов брать ипотеку, это говорит о том, он хочет строить карьеру и рассчитывает на серьезные и долгосрочные отношения.
Готовность партнера внести первоначальный взнос по ипотеке транслирует, что с ним будет безопасно и надежно, так как сегодня люди очень ценят личное пространство и комфорт. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
Каждый пятый россиянин (21%) считает первоначальный взнос по ипотеке главным доказательством серьезных намерений партнера, следует из исследования Level Group (имеется в распоряжении НСН). При этом граждане считают, что это даже важнее, чем свадьба и готовность завести общих детей. Панфилова объяснила эту статистику.
«Это, наверное, про ту самую пресловутую пирамиду Маслоу и ее базовые ценности. Это безопасность, надежность. Современные люди, конечно, очень ценят свое личное пространство. Поэтому квартиры выходят на такое значимое место. Я даже не удивлюсь, если люди готовы отказаться от свадьбы, но внести эти деньги в счет первого взноса по ипотеке. Если они живут на какой-то маленькой съемной квартире, то это может очень сильно отразиться на их отношениях. Привязать это вряд ли может, но на самом деле это действительно такая проверка на то, насколько люди готовы вкладываться в свое будущее и как они его видят. Есть еще и другая тенденция, когда дети взрослеют поздно и довольно долго сидят на шее родителей. Так что, мне кажется, что это такой показатель взрослости, серьезности. И для любого партнера это маркер: если человек готов брать ипотеку, значит, он хочет строить карьеру и не хочет каких-то "времянок"», - рассказала она.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН дала советы, как сэкономить на свадьбе. Так, красивые даты легки для запоминания, но за них придется переплачивать, так что лучше провести торжество в другой день, а также закупить все необходимое заранее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава евродипломатии анонсировала требования ЕС к России по Украине
- СМИ: ЕК обсуждает полный запрет криптовалютных операций с Россией
- ФАС проверит обоснованность роста тарифов на коммуналку после жалоб россиян
- «Понторезка»: Чем удивит складной смартфон от Samsung за 500 тысяч рублей
- Маркер серьезности: Почему россияне выбирают партнера по готовности взять ипотеку
- Минюст США раскрыл ранее скрытые имена по делу Эпштейна
- Платить без манипуляций: Как разделить квартиру в ипотеке при разводе
- Не жизнь, а малина: Россия обеспечивает себя ягодами на 75%
- Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника
- Лавров: Россия добьется возвращения исконно русских земель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru