«Это, наверное, про ту самую пресловутую пирамиду Маслоу и ее базовые ценности. Это безопасность, надежность. Современные люди, конечно, очень ценят свое личное пространство. Поэтому квартиры выходят на такое значимое место. Я даже не удивлюсь, если люди готовы отказаться от свадьбы, но внести эти деньги в счет первого взноса по ипотеке. Если они живут на какой-то маленькой съемной квартире, то это может очень сильно отразиться на их отношениях. Привязать это вряд ли может, но на самом деле это действительно такая проверка на то, насколько люди готовы вкладываться в свое будущее и как они его видят. Есть еще и другая тенденция, когда дети взрослеют поздно и довольно долго сидят на шее родителей. Так что, мне кажется, что это такой показатель взрослости, серьезности. И для любого партнера это маркер: если человек готов брать ипотеку, значит, он хочет строить карьеру и не хочет каких-то "времянок"», - рассказала она.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН дала советы, как сэкономить на свадьбе. Так, красивые даты легки для запоминания, но за них придется переплачивать, так что лучше провести торжество в другой день, а также закупить все необходимое заранее.

