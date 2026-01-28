Всех молодоженов интересуют, в первую очередь, деньги, чтобы окупить свои расходы. Поэтому они являются лучшим подарком, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН.

Молодоженам Ленинградской области будут выдавать подарочные карты на путешествие по региону. Нововведение вступит в силу 1 февраля 2026 года. Для этого пара должна быть зарегистрирована в ЗАГСе субъекта после 1 августа 2025 года. Еще одно условие — оба супруга являются гражданами РФ не старше 35 лет включительно. При этом этот брак должен быть первым для обоих супругов и не расторгнут на момент поездки. Об этом сообщили в Комитете по культуре и туризму региона. Лейбман усомнилась, что это именно то, чего хотят молодые пары.