Путешествие против денег: Что дарить молодоженам на свадьбу
У молодых пар может быть желание путешествовать после свадьбы, но им интереснее выбрать самим, куда поехать, заявила НСН Евгения Лейбман.
Всех молодоженов интересуют, в первую очередь, деньги, чтобы окупить свои расходы. Поэтому они являются лучшим подарком, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН.
Молодоженам Ленинградской области будут выдавать подарочные карты на путешествие по региону. Нововведение вступит в силу 1 февраля 2026 года. Для этого пара должна быть зарегистрирована в ЗАГСе субъекта после 1 августа 2025 года. Еще одно условие — оба супруга являются гражданами РФ не старше 35 лет включительно. При этом этот брак должен быть первым для обоих супругов и не расторгнут на момент поездки. Об этом сообщили в Комитете по культуре и туризму региона. Лейбман усомнилась, что это именно то, чего хотят молодые пары.
«А куда там ездить? Если бы речь шла о Краснодарском крае, то это бы привлекло куда сильнее. Но все равно, это очень хорошая штука, когда тебе дарят какой-то сертификат или сумму, которую можно потратить на путешествия. Было бы здорово, если бы это был какой-то денежный эквивалент. Молодожены могут захотеть поехать, например, куда-то в другое место. Да и подарки для них должны помочь снять финансовую нагрузку, которая на них ложится в период подготовки к свадьбе. Парам всегда нужны наряды, не хватает денег на кольца, поэтому это было бы отлично», — указала она.
Ранее Лейбман рассказала НСН, как сэкономить на свадебных расходах.
