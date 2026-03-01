МО ОАЭ: Три человека погибли и 58 ранены из-за ударов Ирана

По данным ведомства, системы ПВО страны перехватили и уничтожили 167 баллистических ракет и 541 иранский беспилотник. Министерство подчеркнуло, что силы ПВО и ВВС находятся в полной боевой готовности и продолжают отражать угрозы.

Аналогичная ситуация сложилась в соседнем Кувейте. Согласно информации газеты Al Qabas со ссылкой на Министерство обороны страны, кувейтские средства ПВО сбили 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, запущенных Ираном.

В Министерстве энергетики Кувейта сообщили, что в ряде регионов страны зафиксированы локальные отключения электроэнергии — причиной стали обломки уничтоженных воздушных целей, упавшие на линии электропередач и повредившие инфраструктуру.

Иранские удары по странам Персидского залива, где находятся базы США, стали ответом на совместные атаки США и Израиля по территории Ирана. 1 марта гостелевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи. Кроме того, тогда в результате атаки погибли несколько членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

