МО ОАЭ: Три человека погибли и 58 ранены из-за ударов Ирана
По меньшей мере три человека погибли, ещё 58 получили ранения в Объединённых Арабских Эмиратах с начала эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны ОАЭ.
По данным ведомства, системы ПВО страны перехватили и уничтожили 167 баллистических ракет и 541 иранский беспилотник. Министерство подчеркнуло, что силы ПВО и ВВС находятся в полной боевой готовности и продолжают отражать угрозы.
Аналогичная ситуация сложилась в соседнем Кувейте. Согласно информации газеты Al Qabas со ссылкой на Министерство обороны страны, кувейтские средства ПВО сбили 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, запущенных Ираном.
В Министерстве энергетики Кувейта сообщили, что в ряде регионов страны зафиксированы локальные отключения электроэнергии — причиной стали обломки уничтоженных воздушных целей, упавшие на линии электропередач и повредившие инфраструктуру.
Иранские удары по странам Персидского залива, где находятся базы США, стали ответом на совместные атаки США и Израиля по территории Ирана. 1 марта гостелевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи. Кроме того, тогда в результате атаки погибли несколько членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
