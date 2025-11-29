Психотерапевт не увидел гиперопеки в спонсировании «сыночек-корзиночек» матерями

Матери чаще переводят деньги именно взрослым сыновьям, потому что дочери обычно находятся на попечении мужей, при этом часто и отцы рады спонсировать дочек, но нормальная ситуация, когда взрослые дети отказываются от этой помощи. Об этом в беседе с НСН заявил психотерапевт Александр Колмановский.

Ранее «Т-Банк» провел исследование, согласно результатам которого, матери в России чаще и больше переводят деньги взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. Отмечается, что в среднем взрослые сыновья получают от матерей cуммы на 10% больше, чем дочери, и на 3% чаще. Колмановский объяснил, с чем это связано.