Психотерапевт не увидел гиперопеки в спонсировании «сыночек-корзиночек» матерями
Врач Александр Колмановский в эфире НСН подчеркнул, что поддержка детей любого возраста и пола родителями всегда хороша.
Матери чаще переводят деньги именно взрослым сыновьям, потому что дочери обычно находятся на попечении мужей, при этом часто и отцы рады спонсировать дочек, но нормальная ситуация, когда взрослые дети отказываются от этой помощи. Об этом в беседе с НСН заявил психотерапевт Александр Колмановский.
Ранее «Т-Банк» провел исследование, согласно результатам которого, матери в России чаще и больше переводят деньги взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. Отмечается, что в среднем взрослые сыновья получают от матерей cуммы на 10% больше, чем дочери, и на 3% чаще. Колмановский объяснил, с чем это связано.
«Традиционно считается, что взрослая дочь находится на попечении своего мужа, поэтому матери больше рассчитывают, что это ответственность их зятьев. А взрослый сын — сам по себе, он зарабатывает, и сердобольная мать пытается ему помочь. Но кроме того, не секрет, что у матерей с сыновьями отношения чаще более теплые, чем с дочерями. Как у отцов с дочками более теплые, чем с сыновьями. Отцы тоже с большим удовольствием поддерживают своих дочек финансово. Бывает, когда родитель хватается хотя бы за такую возможность контакта и близости. Жаль, но хоть так, все-таки он дает, а не отбирает», - рассказал врач.
При этом, по словам психотерапевта, очень хорошо, когда родители поддерживают детей любого пола и возраста.
«Опека не бывает "гипер". Бывает гиперназойливость. А такого рода опека — это очень хорошо, когда родители поддерживают своих детей любого пола и возраста. Чем более теплыми и дружескими являются отношения родителей и ребенка, тем более естественна и долгосрочна потребность всячески поддерживать ребенка. И в самой доброкачественной ситуации, взрослые дети отбиваются от помощи родителя просто от неловкости, от нежелания их стращать», - заключил собеседник НСН.
Ранее сексолог Юлия Варра в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что российские девушки выбирают мужчин, которые готовы тратить на них серьезные деньги, а не держать их «в кубышке».
