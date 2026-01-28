Эффект сказки и красивые фотографии на свадьбе получаются только в зимний период, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

Российские ЗАГСы назвали самые популярные даты для проведения свадеб. В топе находятся зеркальные даты — 26.06.26 и 26.02.26 Также пользуется спросом дата с двумя восьмерками, символизирующими знак бесконечности, — 08.08.26. Об этом сообщили учреждения Сахалина, Сибири и Нижегородской области. Лейбман посоветовала молодоженам присмотреться к зимним датам.