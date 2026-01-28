«Сказка» без ажиотажа: Организатор свадеб призвала россиян жениться зимой
Зимние бракосочетания получаются «сказочными», а букеты цветов на фоне сугробов собирают больше лайков, заявила НСН Евгения Лейбман.
Эффект сказки и красивые фотографии на свадьбе получаются только в зимний период, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Российские ЗАГСы назвали самые популярные даты для проведения свадеб. В топе находятся зеркальные даты — 26.06.26 и 26.02.26 Также пользуется спросом дата с двумя восьмерками, символизирующими знак бесконечности, — 08.08.26. Об этом сообщили учреждения Сахалина, Сибири и Нижегородской области. Лейбман посоветовала молодоженам присмотреться к зимним датам.
«Зимние и летние свадьбы — это две совершенно большие разницы. Зимой люди лишаются, например, каких-то развлечений на свежем воздухе, на улице, но это совершенно другой колорит. У большинства летних нет возможности сделать такие же нереально красивые фотографии, а зимой наступает “сказка”. Особенно, когда выпадает большое количество снега. Я могу сказать, что невесты с зимними свадьбами получают гораздо больше лайков, чем с те, кто выходит замуж летом. Сейчас еще и в тренде свадьбы “а-ля-рус”, интерес ко всему народному: невесты в кокошниках, каких-то нереально украшенных бусах, леденцы, петушки. А сейчас еще и такая зима, что это большой подарок для тех, кто хотел бы себе такую сказку», — уточнила она.
Лейбман добавила, что время года не повлияет на расходы молодоженов.
«Я могу сказать, что зимой вряд ли сильно дешевле, чем летом, но такую свадьбу организовать проще. В первую очередь, речь идет о дате. Уже сейчас нет свободных “окошек” на лето, остается только сентябрь — забито все. А зимой меньше спрос. Ты можешь выбрать любую понравившуюся локацию. Она будет свободна на этот день, а также будут доступны все лучшие фотографы. Многие моменты можно организовать дешевле — где-то пойдут на уступки из-за отсутствия ажиотажа», — заключила она.
Ранее Лейбман объяснила НСН, что лучше всего дарить молодоженам на свадьбу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Трамп предлагал РФ рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским
- Врач рассказал, как закаливание станет профилактикой гриппа
- Посадившего Airbus в поле пилота Белова попросили оправдать и вернуть к полетам
- Путин 29 января встретится с президентом ОАЭ
- «Золотой час»: Автоэксперт усомнился во влиянии кнопки SOS на безопасность
- «Курьер с двумя дипломами»: Почему офисные клерки превращаются в доставщиков
- Кинокритик Голубчиков рассказал, почему Козловского убрали из «серых списков»
- Нечем ответить: Почему Ирану удобнее избежать военного конфликта с США
- Путешествие против денег: Что дарить молодоженам на свадьбу
- Песков: В Кремле позитивно оценивают начало прямых переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru