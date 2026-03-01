СМИ: Нефтяной танкер MKD Vyom повреждён в результате удара у берегов Омана
1 марта 202615:53
Нефтяной танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых Островов повреждён в результате удара у берегов Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным Reuters, судно получило повреждения от попадания неустановленного снаряда. Инцидент произошел примерно в 44,4 морских милях (около 82 км) к северо-западу от столицы Омана - Маската.
Это уже второй случай за сегодня. Ранее у берегов Омана атаке подвергся танкер Skylight под флагом Палау, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
