Гособвинение обжалует приговор блогеру Лерчек

Отмечается, что гособвинение не устроил приговор, и они в апелляционном представлении собираются добиваться его ужесточения. 31 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере более 763 млн рублей.

По данным источника, прокуратура в Мосгорсуде хочет добиться для Валерии шестилетнего условного срока, запрета продвигать бренд в интернете с трех лет до пяти лет.

До этого сообщалось, что Лерчек тоже планирует обжаловать приговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН рассказала, что, если суд возобновил слушания дела Валерии Чекалиной, значит состояние здоровья позволяет ей участвовать в процессе.