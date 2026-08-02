Гособвинение обжалует приговор блогеру Лерчек
Представители гособвинения собираются обжаловать приговор, вынесенный блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) по делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что гособвинение не устроил приговор, и они в апелляционном представлении собираются добиваться его ужесточения. 31 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере более 763 млн рублей.
По данным источника, прокуратура в Мосгорсуде хочет добиться для Валерии шестилетнего условного срока, запрета продвигать бренд в интернете с трех лет до пяти лет.
До этого сообщалось, что Лерчек тоже планирует обжаловать приговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН рассказала, что, если суд возобновил слушания дела Валерии Чекалиной, значит состояние здоровья позволяет ей участвовать в процессе.
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