В Самарской области после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries

В результате атаки беспилотников ВСУ в Самарской области произошло возгорание в логистическом центре компании Wildberries. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе Wildberries и Russ (RWB).

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В организации уточнили, что в результате ЧП сотрудники склада не пострадали. Отмечается, что на месте работают пожарные расчеты.

В RWB уведомили о перестройке логистических цепочек. Представители компании рассказали, что прием поставок и отгрузка товаров выполняются на других объектах маркетплейса.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе в результате удара БПЛА ВСУ погибли два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:Самарская ОбластьБеспилотникимаркетплейсВСУАтака

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