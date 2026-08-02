В Самарской области после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries

В организации уточнили, что в результате ЧП сотрудники склада не пострадали. Отмечается, что на месте работают пожарные расчеты.

В RWB уведомили о перестройке логистических цепочек. Представители компании рассказали, что прием поставок и отгрузка товаров выполняются на других объектах маркетплейса.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе в результате удара БПЛА ВСУ погибли два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».