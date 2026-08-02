В Самарской области после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries
В результате атаки беспилотников ВСУ в Самарской области произошло возгорание в логистическом центре компании Wildberries. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе Wildberries и Russ (RWB).
В организации уточнили, что в результате ЧП сотрудники склада не пострадали. Отмечается, что на месте работают пожарные расчеты.
В RWB уведомили о перестройке логистических цепочек. Представители компании рассказали, что прием поставок и отгрузка товаров выполняются на других объектах маркетплейса.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе в результате удара БПЛА ВСУ погибли два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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