МО: Силы ПВО сбили почти 1160 дронов ВСУ

Российские силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 158 беспилотников ВСУ, шесть управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных Сил РФ, ударными БПЛА поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских военных. Кроме того, ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты ВСУ в портах Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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