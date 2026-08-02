МО: Силы ПВО сбили почти 1160 дронов ВСУ

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных Сил РФ, ударными БПЛА поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских военных. Кроме того, ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты ВСУ в портах Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».