Кинокомпания «СТВ» подала 100 исков на 7,5 млн рублей с начала года

Иски касаются нарушения исключительных авторских прав на произведения и персонажей. Ответчиками выступают в основном индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы. Средний размер одного иска - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Часть дел ещё на рассмотрении, часть удовлетворена полностью или частично, часть возвращена истцу или суду, а некоторые - оставлены без движения.

Самый крупный иск касается использования изображений из «Брата» и «Брата 2» на футболках, продаваемых на маркетплейсе. Первоначально кинокомпания требовала 405,3 тысяч рублей, затем - 605,5. Суд удовлетворил требование частично и взыскал с предпринимателя 228,3 тысячи.

Ранее «СТВ» подала в суд на бизнесмена из Липецка, который продавал фляжки с нанесённой на них фразой главного героя Данилы Багрова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».