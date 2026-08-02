Без российского рынка Армения потеряет 80% доходов от экспорта абрикосов

Без российского рынка Армения может утратить свыше 80% доходов от экспорта абрикосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

В начале июня 2026-го Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов. Отмечается, что их продажи носят сезонный характер, так как республика поставляет эти фрукты в другие страны с мая по сентябрь-октябрь.