Без российского рынка Армения потеряет 80% доходов от экспорта абрикосов
Без российского рынка Армения может утратить свыше 80% доходов от экспорта абрикосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.
В начале июня 2026-го Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов. Отмечается, что их продажи носят сезонный характер, так как республика поставляет эти фрукты в другие страны с мая по сентябрь-октябрь.
Согласно информации источника, по итогам такого периода в 2025 году доход Армении от абрикосов на мировые рынки составил $12,2 млн. Причем $10,3 млн из этой суммы пришлись именно на поставки в РФ. Российский рынок обеспечил 83,9% прибыли от продаж.
Отмечается, что в прошлом году абрикосы из республики ввозили Грузия ($540,6 тысячи), Белоруссия ($205,9 тысячи) и ОАЭ ($62,9 тысячи).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники, если потеряет российский рынок.
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