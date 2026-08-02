Хабиров: ВСУ пытались атаковать предприятия в Башкирии
В Башкирии отразили массированную атаку украинских беспилотников на предприятия региона. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава республики Радий Хабиров.
Он уточнил, что силы Министерства обороны России, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» уничтожили 25 дронов ВСУ. По словам политика, в результате атаки никто не пострадал.
При этом Хабиров рассказал, что один из беспилотников был ликвидирован над промзоной в Уфе. Глава республики добавил, что после атаки там начался пожар, специалисты уже приступили к тушению.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Самарской области произошло возгорание в логистическом центре Wildberries.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Гособвинение обжалует приговор блогеру Лерчек
- Главу Wildberries Ким внесли в базу «Миротворца»
- Умер актер «Клана Сопрано» Пасторе
- Хабиров: ВСУ пытались атаковать предприятия в Башкирии
- Без российского рынка Армения потеряет 80% доходов от экспорта абрикосов
- В Самарской области после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries
- МО: ВС РФ поразили объекты ВСУ в портах Украины
- МО: Ночью силы ПВО сбили 635 БПЛА ВСУ
- СМИ: Число погибших при взрыве в Москве выросло до 5
- Пашинян ушел в отставку