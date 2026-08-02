Хабиров: ВСУ пытались атаковать предприятия в Башкирии

Он уточнил, что силы Министерства обороны России, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» уничтожили 25 дронов ВСУ. По словам политика, в результате атаки никто не пострадал.

При этом Хабиров рассказал, что один из беспилотников был ликвидирован над промзоной в Уфе. Глава республики добавил, что после атаки там начался пожар, специалисты уже приступили к тушению.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Самарской области произошло возгорание в логистическом центре Wildberries.