Главу Wildberries Ким внесли в базу «Миротворца»

Отмечается, что персональные данные российской предпринимательницы были внесены в базу вечером 1 августа. На сайте основательницу WB обвинили в публичной поддержке РФ.

С середины июля ВСУ десятки раз дронами атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. В результате ударов погибли несколько человек, десятки были ранены. СК возбудил уголовные дела о теракте. Компания перестраивает логистику на фоне атак и помогает пострадавшим продавцам.

Ранее Татьяна Ким объявила, что WB успешно отражает большинство атак ВСУ на свои логистические центры благодаря ежедневному усилению систем обороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».