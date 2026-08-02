Главу Wildberries Ким внесли в базу «Миротворца»

Основательницу и гендиректора российской компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу экстремистского и запрещенного в России украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что персональные данные российской предпринимательницы были внесены в базу вечером 1 августа. На сайте основательницу WB обвинили в публичной поддержке РФ.

С середины июля ВСУ десятки раз дронами атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. В результате ударов погибли несколько человек, десятки были ранены. СК возбудил уголовные дела о теракте. Компания перестраивает логистику на фоне атак и помогает пострадавшим продавцам.

Ранее Татьяна Ким объявила, что WB успешно отражает большинство атак ВСУ на свои логистические центры благодаря ежедневному усилению систем обороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБизнесмаркетплейсМиротворецЭкстремизм

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