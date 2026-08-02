Умер актер «Клана Сопрано» Пасторе
Ушел из жизни актер Винсент Пасторе, известный по роли в сериале «Клан Сопрано». Об этом сообщает издание Page Six.
Ему было 80 лет.
По данным источника, актера обнаружили без признаков жизни в его доме в районе Сити-Айленд в Бронксе в США. Известно, что перед этим артист не выходил на связь несколько дней. Отмечается, что обстоятельства смерти знаменитости выясняются.
Винсент Пасторе также играл в таких проектах, как «Славные парни», «Пробуждение», «Дневник баскетболиста» и в других, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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