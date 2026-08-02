В Энгельсе при атаке БПЛА ВСУ была повреждена многоэтажка
В Саратовской области в Энгельсе в результате атаки БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, несколько человек пострадали, двое погибли. Политик рассказал, что на место ЧП прибыла комиссия, которой предстоит оценить ущерб. На территории обещали организовать охрану.
Губернатор отметил, что глава района получил ряд поручений. Там поставили задачу обеспечить работу оперштаба и открыть горячую линию, куда смогут обращаться жители, сказал Бусаргин.
Он также объявил, что при атаке БПЛА ВСУ на регион были повреждены и объекты гражданской инфраструктуры. Известно, что удары пришлись по зданиям в Энгельсе и Саратове, есть пострадавшие.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Самарской области произошло возгорание в логистическом центре Wildberries.
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