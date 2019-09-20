Российских школьников накормят из федерального бюджета
Эксперты НСН обсуждают тему организации горячего питания для школьников. Априори признавая его необходимость, они указывают на сложности в реализации идеи.
В Госдуму внесен законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Над документом работали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.
Помимо того, что законопроект вводит понятие «здоровое питание», он закрепляет право на горячее полноценное здоровое питание всех школьников.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая уточнила, что качество будет регламентировано СанПинами, но при этом проконтролировать детское меню смогут родители.
В законопроект определяется их право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не навредить теми или иными продуктами питания.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что проблема обеспечения школьников горячим питанием в Москве решена, а вот в регионах придется много потрудиться и немало потратить, чтобы воплотить нормы законопроекта в жизнь.
«На это требуется сильная пищевая база. Принимая законы, мало чего можно добиться. Добиться можно, создавая экономические ресурсы. Нужны базы для приготовления пищи, территории, где можно кормить детей. Не у всех они есть», - напомнил Ямбург.
Проблемой питания детей в школах власти занимаются давно. С 1 мая во всех регионах России был запущен мониторинг качества школьного питания, призванный выявить нарушения в этой сфере.
Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН рассказал, что родители и дети очень часто недовольны не только качеством приготовления пищи, но и составом и качеством закупаемых продуктов.
«Родители же справедливо полагают, что для того, чтобы ребенок вырос здоровым, необходимо, чтобы сами продукты были здоровыми. Макароны делаются из твердых сортов пшеницы, а то, что закупается в бюджетных организациях, к сожалению, не соответствуют нормам. Макароны по цене 15 рублей за килограмм не приносят пользы. По динамике Минздрава, количество детей с хроническими заболеваниями, заканчивающих школу, не уменьшается», - отметил эксперт.
Правда это или нет, официального ответа нет, но СМИ в начале сентября писали, что в одной из брянских школ родителей и вовсе попросили приносить продукты для школьных обедов самостоятельно. От каждого школьника якобы потребовали 50 кг картофеля, 6 кг капусты и по 3 кг моркови, лука и свеклы.
Но уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина заявила НСН, что в регионе нет проблем с питанием, а история с требованиями снабжать школьную столовую овощами выглядит неправдоподобной.
Как бы то ни было, законопроект, регламентирующий обеспечение школьников правильными, полноценными обедами, а не фастфудом, пусть так любимого подростками, но однозначно неодобряемого диетологами, очень нужен.
К вопросу, кто будет финансировать горячее питание школьников, Ирина Яровая отметила, что законопроект прописывает выделение субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Тепло вернётся в Москву после «метеокачелей» и заморозков
- Минобороны отреагировало на слова генерала США о прорыве обороны Калининграда
- МИД счёл угрозой планы США по прорыву ПВО Калининграда
- В Брянске убиты двое сотрудников спецсвязи
- ФСБ объявило о смерти одного из браконьеров из КНДР