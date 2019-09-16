Заслуженный учитель: Московских школьников кормят пока лучше, чем в регионах

Комиссия правительства страны по законопроектной деятельности поддержала проект закона об обязательном горячем питании для учеников начальной школы.

Как сообщила один из авторов документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, еще предстоит проработать несколько пунктов. Один из них, например, касается дополнительной проработки процедуры изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что региональным властям придется изыскивать средства, чтобы воплотить идею Яровой.

«В Москве эта проблема решена и давно. У нас есть и альтернативные типы питания. Но на это требуется сильная пищевая база. К тому же мэрия субсидирует затраты на питание школьников 1-4 классов, а если речь идет о детях из социально незащищенных семей, то и вовсе - до окончания школы. А если в целом по России судить, то ресурсов там явно не хватает», - пояснил педагог.