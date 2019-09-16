Заслуженный учитель: Московских школьников кормят пока лучше, чем в регионах
Заслуженный учитель России заявил НСН, что система горячего питания для школьников в Москве отлажена, благодаря дотациям мэрии, в регионах этот вопрос еще предстоит решать.
Комиссия правительства страны по законопроектной деятельности поддержала проект закона об обязательном горячем питании для учеников начальной школы.
Как сообщила один из авторов документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, еще предстоит проработать несколько пунктов. Один из них, например, касается дополнительной проработки процедуры изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что региональным властям придется изыскивать средства, чтобы воплотить идею Яровой.
«В Москве эта проблема решена и давно. У нас есть и альтернативные типы питания. Но на это требуется сильная пищевая база. К тому же мэрия субсидирует затраты на питание школьников 1-4 классов, а если речь идет о детях из социально незащищенных семей, то и вовсе - до окончания школы. А если в целом по России судить, то ресурсов там явно не хватает», - пояснил педагог.
«Принимая законы, мало чего можно добиться. Добиться можно, создавая экономические ресурсы. Нужны базы для приготовления пищи, территории, где можно кормить детей. Не у всех они есть»
Проблема нехватки средств для организации горячего питания младшеклассников в Госдуме известна. Потому в законопроекте предусмотрена возможность предоставления бюджетам регионов субсидий из федерального бюджета на софинансирование этих мероприятий.
Законопроект, помимо основной нормы, должен будет установить требования к качеству продуктов, которые поставляются в школы. Не исключено, что свое слово вставят и родители, которые знают, что дети будут есть, а какие блюда так и останутся нетронутыми на тарелке.
«Есть санитарные нормы к блюдам, продуктам, которые полезны. Но дети ведь зачастую любят не то, что полезно. Это и сосиски в тесте, и картошку фри, как в фаст-фудах. Так что желание родителей в части формирования меню должно быть обоснованно. Но по своему опыту скажу, что сегодня вот дети из нашей школы ели очень хорошую кашу, которую родители не всегда варят. И дети привыкают к кашам. Если есть пищевые ограничения, то родители, конечно, вправе влиять на рацион. Он могут предлагать блюда, которые будут ребенку не вредными и не опасными», - уверен заслуженный учитель страны Евгений Ямбург.
Добавим, что в стране стартовал конкурс лучших проектов школьного питания, который проводится по инициативе министерства просвещения. Как пояснили в ведомстве, обеды учеников должны стать доступнее и вкуснее. Для этого Минпросвет изучит лучшие практики в регионах и создаст модель организации питания, которая снимет многие вопросы.
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