Законопроект о горячем питании в школе внесли в Госдуму

Законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов, направлен в Государственную думу, сообщил журналистам её председатель Вячеслав Володин. Он уточнил, что инициатива принадлежит спикерам обеих палат парламента, а также лидерам всех фракций.

Как отмечает RT, документ предлагает ввести определение «здоровое питание». В законопроекте закрепляются основные принципы такого понятия, устанавливаются конкретные составляющие качественного и безопасного питания младшеклассников.

Обеспечение питанием детей устанавливается в СанПиНах, сообщает АГН «Москва». При этом, родители смогут контролировать этот вопрос, благодаря публикации меню и рациона питания детей на сайтах школ. По словам Володина, эта идея уж нашла одобрение у президента РФ Владимира Путина, а также поддержана кабинетом министров.

