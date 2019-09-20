Законопроект о горячем питании в школе внесли в Госдуму
Законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов, направлен в Государственную думу, сообщил журналистам её председатель Вячеслав Володин. Он уточнил, что инициатива принадлежит спикерам обеих палат парламента, а также лидерам всех фракций.
Как отмечает RT, документ предлагает ввести определение «здоровое питание». В законопроекте закрепляются основные принципы такого понятия, устанавливаются конкретные составляющие качественного и безопасного питания младшеклассников.
Обеспечение питанием детей устанавливается в СанПиНах, сообщает АГН «Москва». При этом, родители смогут контролировать этот вопрос, благодаря публикации меню и рациона питания детей на сайтах школ. По словам Володина, эта идея уж нашла одобрение у президента РФ Владимира Путина, а также поддержана кабинетом министров.
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