Детский омбудсмен проверит школу с записками из 90-ых

Родителей одной из школ Брянской области попросили принести для пропитания своих детей несколько килограммов продуктов. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Telegram-канал, в распоряжении которого оказалось фото записки родителям. Им предлагается принести для питания ребенка в школу 50 кг картофеля, 6 кг капусты и по 3 кг моркови, лука и свеклы. При этом у получателя есть опция ответить отказом на запрос овощей. Как отметили в сети, система с доставкой овощей в школы практиковалась в 1990-ые.

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина заявила НСН, что в регионе нет проблем с питанием, а история с записками выглядит неправдоподобной.

«Первый раз слышу, чтобы у нас были проблемы с питанием. У нас такого нет. Как вообще такое может быть? Я к тому, что правда ли это вообще? У нас была проверка школьного питания. Она была проведена в апреле этого года. Никаких у нас замечаний серьезных нет», — сказала омбудсмен.