Детский омбудсмен проверит школу с записками из 90-ых
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области в эфире НСН усомнилась в достоверности сообщений о записках родителям детей одной из брянских школах с просьбой принести продукты.
Родителей одной из школ Брянской области попросили принести для пропитания своих детей несколько килограммов продуктов. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Telegram-канал, в распоряжении которого оказалось фото записки родителям. Им предлагается принести для питания ребенка в школу 50 кг картофеля, 6 кг капусты и по 3 кг моркови, лука и свеклы. При этом у получателя есть опция ответить отказом на запрос овощей. Как отметили в сети, система с доставкой овощей в школы практиковалась в 1990-ые.
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина заявила НСН, что в регионе нет проблем с питанием, а история с записками выглядит неправдоподобной.
«Первый раз слышу, чтобы у нас были проблемы с питанием. У нас такого нет. Как вообще такое может быть? Я к тому, что правда ли это вообще? У нас была проверка школьного питания. Она была проведена в апреле этого года. Никаких у нас замечаний серьезных нет», — сказала омбудсмен.
Тем не менее, уполномоченный по правам ребенка пообещала провести соответствующую проверку и выяснить, правда ли то, что сообщают в СМИ.
«Проверим. Нужно точно узнать школу. В любом случае все проверим. Полномочия у нас идут на муниципальное образование. Управлением образования города будет проведена проверка, с привлечением уполномоченного, дальше будем решать вопрос. Может быть, это вообще фикция. Надо все правильно проверить. Не все, что написано, бывает истиной», — заметила Инна Мухина.
Напомним, что весной этого года на фоне скандала с массовыми отравлениями детей в школьных учреждениях, президент России Владимир Путин призвал передать обязанность по контролю за питанием в школах от директоров учебных заведений муниципалитетам. Глава государства также предложил увеличить число детей, получающих бесплатное питание. Кроме того, с 1 мая во всех регионах России был запущен мониторинг качества школьного питания, призванный выявить нарушения в этой сфере.
В этой связи в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о существующих в системе организации детского школьного питания проблемах и предложили пути их решения.
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