Родители школьников против макарон по 15 рублей за кг

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания».

Президент России Владимир Путин призвал передать обязанность по контролю за питанием в школах от директоров учебных заведений муниципалитетам. Глава государства также предложил увеличить число детей, получающих бесплатное питание. Кроме того, с 1 мая во всех регионах России был запущен мониторинг качества школьного питания, призванный выявить нарушения в этой сфере.

Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН рассказал, что директора школ не успевают должным образом следить за качеством питания в учебных заведениях.

«На сегодняшний день итоги мониторинга следующие – родители очень активно включились в работу, проявляют активность муниципалитеты, работа идет. На первом месте стоит вопрос обеспеченности детей школьников качественным питанием. Вопрос контроля качества. Ситуация не улучшилась. Предполагалось, что руководители будут осуществлять контроль, но директор перегружен своими обязанностями. К большому сожалению, особенно там, где не хватает заместителей, вопрос качества питания уходит на второй план. Родители же справедливо полагают, что для того, чтобы ребенок вырос здоровым, необходимо, чтобы сами продукты были здоровыми. Макароны делаются из твердых сортов пшеницы, а то, что закупается в бюджетных организациях, к сожалению, не соответствуют нормам. Макароны по цене 15 рублей за килограмм не приносят пользы. По динамике Минздрава, количество детей с хроническими заболеваниями, заканчивающих школу, не уменьшается», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в российских школах может появиться государственный орган, который будет контролировать качество еды в столовых. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Уточняется, что поводом для его создания послужили вопросы, которые накопились в адрес питания в общеобразовательных учреждениях.

