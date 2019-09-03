Диетолог рассказала о лучшем перекусе для школьников

На обед специалист советует давать ребенку источники полноценного белка, который присутствует в рыбе, мясе, птице в мягких кусочках без костной или хрящевой ткани в сочетании с овощными гарнирами и крупами.

«Ужин должен быть достаточно легким. Это может быть творог, могут быть крупы в сочетании с небольшим количеством овощей. А в качестве перекусов в портфель ребенку можно положить не только фрукты, которые лучше порезать кусочками и положить в ланчбокс, но и орешки, небольшое количество сухофруктов или полезные батончики, где могут быть зерновые, кусочки сухофруктов и опять-таки орехов с медом или другими составляющими, которые придают форму батончику», — советует Маргарита Королёва.

Диетолог также обратила внимание на напитки, потребляемые ребенком. В школах, по ее словам, не должно быть вендинговых аппаратов с вредными напитками.

«Вендинговые аппараты можно использовать для того, чтобы давать возможность детям покупать полезные продукты – молоко, кефир, зерновую булочку, полезные батончики, ну никак не сладкогазированные напитки и другие рафинированные продукты, к которым рука ребенка потянется», — предупредила собеседник НСН.

Ранее с аналогичным призывом выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. На пресс-конференции НСН, посвященной проблемам школьного питания, сенатор заявила, что на территории школ никаких автоматов по продаже газировки и шоколада быть не должно.

