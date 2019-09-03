Диетолог рассказала о лучшем перекусе для школьников
Кандидат медицинских наук рассказала НСН, как должны питаться школьники.
Роспотребнадзор дал рекомендации родителям по организации питания школьников. В ведомстве советуют не полагаться только на интуицию и здравый смысл, а соблюдать при этом определенные правила. В частности, в Роспотребнадзоре призвали организовывать регулярные приемы пищи из свежей и разнообразной еды, а также учитывать энергетическую ценность рациона и запекать или варить блюда, нежели жарить.
В эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева дала совет родителям, каким должен быть рацион школьника.
«Питание должно быть разнообразным и из натуральных продуктов, отдавая предпочтение тем продуктам, которые имеют щадящую обработку, либо в свежем виде. Питание должно быть рассчитано на 5-6 приемов в течение дня. Завтрак обязательно должен быть дома. На завтрак ребенок до 12 лет должен кушать каши на молоке, либо другие зерновые продукты, творог, яйцо, то есть источники полноценного белка в сочетании со сложными углеводами для того, чтобы создать условия хорошего уровня энергии уже на первых уроках, дабы ребенок не засыпал», — посоветовала диетолог.
На обед специалист советует давать ребенку источники полноценного белка, который присутствует в рыбе, мясе, птице в мягких кусочках без костной или хрящевой ткани в сочетании с овощными гарнирами и крупами.
«Ужин должен быть достаточно легким. Это может быть творог, могут быть крупы в сочетании с небольшим количеством овощей. А в качестве перекусов в портфель ребенку можно положить не только фрукты, которые лучше порезать кусочками и положить в ланчбокс, но и орешки, небольшое количество сухофруктов или полезные батончики, где могут быть зерновые, кусочки сухофруктов и опять-таки орехов с медом или другими составляющими, которые придают форму батончику», — советует Маргарита Королёва.
Диетолог также обратила внимание на напитки, потребляемые ребенком. В школах, по ее словам, не должно быть вендинговых аппаратов с вредными напитками.
«Вендинговые аппараты можно использовать для того, чтобы давать возможность детям покупать полезные продукты – молоко, кефир, зерновую булочку, полезные батончики, ну никак не сладкогазированные напитки и другие рафинированные продукты, к которым рука ребенка потянется», — предупредила собеседник НСН.
Ранее с аналогичным призывом выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. На пресс-конференции НСН, посвященной проблемам школьного питания, сенатор заявила, что на территории школ никаких автоматов по продаже газировки и шоколада быть не должно.
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