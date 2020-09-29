Голикова рассказала, как избежать новых ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать рекомендации специалистов, чтобы не допустить повторения весенней ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.
По ее словам, озвученным в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина, рост заболеваемости инфекцией у людей старше 65 лет составил 2,6%, среди детей – 18,4%.
Пик заражения коронавирусом в России, вероятнее всего, произойдет через две-три недели, при наихудшем сценарии развития событий он придется на начало ноября, спрогнозировал ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал НСН, что миллион умерших от коронавируса в мире - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах. Он сказал, что даже самая материально обеспеченная система здравоохранения не спасает в этой ситуации.
Профессора вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн и Феликс Ершов сошлись во мнении, что самыми эффективными мерами борьбы с пандемией являются самоизоляция и вакцинация. Но введение жёсткого карантина эксперты отвергают, справедливо полагая, что его не выдержит ни человеческая психика, ни экономика страны.
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