Голикова рассказала, как избежать новых ограничений из-за коронавируса

Пик заражения коронавирусом в России, вероятнее всего, произойдет через две-три недели, при наихудшем сценарии развития событий он придется на начало ноября, спрогнозировал ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал НСН, что миллион умерших от коронавируса в мире - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах. Он сказал, что даже самая материально обеспеченная система здравоохранения не спасает в этой ситуации.

Профессора вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн и Феликс Ершов сошлись во мнении, что самыми эффективными мерами борьбы с пандемией являются самоизоляция и вакцинация. Но введение жёсткого карантина эксперты отвергают, справедливо полагая, что его не выдержит ни человеческая психика, ни экономика страны.

