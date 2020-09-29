В Подмосковье число госпитализированных с коронавирусом за неделю увеличилось в 1,5 раза
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области выросло за семь дней по сравнению с предыдущей неделей почти в 1,5 раза, передает ТАСС слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на совещании с зампредами правительства региона.
"За прошедшую неделю было госпитализировано на 45-47% больше больных, чем за неделю до этого", - сказал он.
Губернатор добавил, что дал поручение областному Минздраву развернуть больничные койки и приобрести лекарства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября. Как объяснил мэр, решение принято по рекомендации санитарных врачей - с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19. Продление школьных каникул необходимо для того, чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
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