В Подмосковье число госпитализированных с коронавирусом за неделю увеличилось в 1,5 раза

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области выросло за семь дней по сравнению с предыдущей неделей почти в 1,5 раза, передает ТАСС слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на совещании с зампредами правительства региона.

"За прошедшую неделю было госпитализировано на 45-47% больше больных, чем за неделю до этого", - сказал он.

Губернатор добавил, что дал поручение областному Минздраву развернуть больничные койки и приобрести лекарства.