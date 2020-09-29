Онищенко сопоставил число умерших от COVID-19 с жертвами кори
Бывший главный санитарный врач России заявил НСН, что миллион умерших от коронавируса - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество учиться на своих ошибках, после того как число жертв пандемии коронавируса превысило отметку в 1 млн. Глава организации назвал эту цифру ошеломляющей. Он также попросил всех продолжать сохранять дистанцию, носить маски и мыть руки, «чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей».
Врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что даже самая материально обеспеченная система здравоохранения не спасает в этой тревожной ситуации.
«У нас от кори умирают каждый год примерно столько же детей. А это давно известная инфекция. Но сама по себе цифра тревожная, это говорит об уровне здравоохранения и в нашей стране, и в мире. На примере США мы видим, что не только в деньгах проблема. А меры по ее решению профессионалы должны предлагать адекватные», - считает собеседник НСН.
Профессора вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн и Феликс Ершов сошлись во мнении, что самыми эффективными мерами борьбы с пандемией являются самоизоляция и вакцинация. Но введение жёсткого карантина эксперты отвергают, справедливо полагая, что его не выдержит ни человеческая психика, ни экономика страны.
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