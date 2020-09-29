Онищенко сопоставил число умерших от COVID-19 с жертвами кори

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество учиться на своих ошибках, после того как число жертв пандемии коронавируса превысило отметку в 1 млн. Глава организации назвал эту цифру ошеломляющей. Он также попросил всех продолжать сохранять дистанцию, носить маски и мыть руки, «чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей».

Врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что даже самая материально обеспеченная система здравоохранения не спасает в этой тревожной ситуации.