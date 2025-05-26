Гинеколог объяснила необходимость послеродового патронажа женщин
До 40% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией, многие молодые мамы не успевают следить за здоровьем, поэтому им требуется наблюдение специалистов по аналогии с детским патронажем, сказала НСН Мария Милютина.
Многие родившие женщины не обращают внимание на свое здоровье в первое время после родов, что приводит к запущенным заболеваниям, сказала в эфире НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее выразила мнение, что в России необходимо запустить программу послеродового патронажа женщин. В беседе с ТАСС парламентарий отметила, что для начала такую программу можно было бы запустить в рамках полиса добровольного медицинского страхования, сообщила парламентарий. Милютина отметила, что в России хорошо работает детская служба патронажа, однако послеродовой патронаж женщин не менее важен.
«У нас очень хорошо работает детская служба патронажа. Сейчас детским поликлиникам передается актив из роддома и дальше уже сами детские поликлиники - медсестры и педиатры оттуда - осуществляют патронаж. Медсестры ходят на дом, врач наблюдает ребенка по определенному графику. Это сейчас хорошо отлажено. В России нет патронажа женщин, хотя это тоже очень важно», - сказала специалист.
По ее словам, многие новоиспеченные мамы сталкиваются с проблемами при грудном вскармливании, однако из-за забот о младенцах не обращают внимание на недуг.
«Очень часто женщины сталкиваются с проблемами при грудном вскармливании - возникают маститы, застои молока. Очень важно женщине в этот момент подсказать, потому что сама она, погрузившись в хлопоты и уход за новорожденным, очень часто не обращает на себя внимания. Женщины иногда поступают в стационар уже в запущенных случаях мастита. Кроме этого, важно отслеживать возможные воспалительные заболевания матки, послеродовой эндометрит и так далее», - сказала собеседница НСН.
Милютина также рассказала, что в России от 15% до 40% рожениц сталкиваются с послеродовой депрессией.
«Сейчас процент женщин, сталкивающихся с послеродовой депрессией, растет: по разным данным от 15% до 40% женщин сталкиваются с таким недугом. Все мы знаем, что есть трагические случаи. Очень важно эти психологические проблемы заметить, обратить на них внимание. Сама женщина может не понимать, что с ней происходит. Должны быть назначены лекарственные препараты. В таком случае эта проблема решится гораздо быстрее и безопаснее», - заключила врач.
Ранее Буцкая заявила НСН, что в российском законодательстве нет «перегибов» в пользу женщин, просто женщины чаще оказываются в непростой ситуации, когда им нужна помощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву высотой больше 300 метров
- Каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день
- Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани
- Фильм Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV
- Самолет выкатился за пределы ВПП в Иркутской области
- Польские аграрии призвали запретить ввоз российских огурцов
- Работа аэропорта Ярославля вновь временно ограничена
- Движение поездов в Белгородской области после подрыва полотна восстановлено
- Во Вьетнаме 10 человек пропали без вести при крушении перевозившего уголь судна
- Худрук РАМТ стал лауреатом «Хрустального Турандота»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru