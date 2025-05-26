Милютина также рассказала, что в России от 15% до 40% рожениц сталкиваются с послеродовой депрессией.

«Сейчас процент женщин, сталкивающихся с послеродовой депрессией, растет: по разным данным от 15% до 40% женщин сталкиваются с таким недугом. Все мы знаем, что есть трагические случаи. Очень важно эти психологические проблемы заметить, обратить на них внимание. Сама женщина может не понимать, что с ней происходит. Должны быть назначены лекарственные препараты. В таком случае эта проблема решится гораздо быстрее и безопаснее», - заключила врач.

Ранее Буцкая заявила НСН, что в российском законодательстве нет «перегибов» в пользу женщин, просто женщины чаще оказываются в непростой ситуации, когда им нужна помощь.

