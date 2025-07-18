Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций ЕС
Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций со стороны Европейского союза, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы правительства республики Роберта Фицо.
По его словам, продолжение блокировки на данном этапе контрпродуктивно. Премьер указал, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.
Страны Европейского союза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, который должен затронуть предельный потолок цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru