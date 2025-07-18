Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций ЕС

Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций со стороны Европейского союза, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы правительства республики Роберта Фицо.

В МИД РФ заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС

По его словам, продолжение блокировки на данном этапе контрпродуктивно. Премьер указал, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

Страны Европейского союза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, который должен затронуть предельный потолок цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииСловакия

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