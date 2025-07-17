Дуров опроверг слухи о создании офиса Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров дал понять, что мессенджер не собирается открывать представительство в России. Его реакция последовала после появления информации о якобы планируемом «приземлении» Telegram в соответствии с российским законодательством.

В своем канале Дуров прокомментировал предыдущую публикацию о фейках вокруг ухода мессенджера с российского рынка, добавив короткое сообщение: «100%». Он также выразил мнение, что речь может идти не о случайных ошибках в СМИ, а о возможной целенаправленной кампании по дискредитации Telegram.