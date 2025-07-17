Дуров опроверг слухи о создании офиса Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров дал понять, что мессенджер не собирается открывать представительство в России. Его реакция последовала после появления информации о якобы планируемом «приземлении» Telegram в соответствии с российским законодательством.
В своем канале Дуров прокомментировал предыдущую публикацию о фейках вокруг ухода мессенджера с российского рынка, добавив короткое сообщение: «100%». Он также выразил мнение, что речь может идти не о случайных ошибках в СМИ, а о возможной целенаправленной кампании по дискредитации Telegram.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Telegram якобы собирается открыть филиал или представительство в России. Эта информация появилась в реестре Роскомнадзора, где публикуются сведения о «приземлении» иностранных IT-компаний, обязанных по закону иметь официальное представительство на территории РФ.
Закон о «приземлении», вступивший в силу в 2022 году, требует от иностранных интернет-компаний с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки зарегистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора и создать юридическое присутствие в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru