Фетисов считает несвоевременной идею проведения Олимпиады в России
Депутат Госдумы и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поставил под сомнение обоснованность возможной заявки России на проведение третьих в истории страны Олимпийских игр. Об этом он заявил в интервью порталу Odds.ru.
По словам парламентария, на фоне продолжающихся ограничений в отношении российских спортсменов инициатива выглядит несвоевременной. Он напомнил, что представители России до сих пор не могут выступать под национальным флагом и гимном, а сами атлеты сталкиваются с моральным и организационным давлением.
Фетисов добавил, что окончательное решение остается за руководством спортивного ведомства, но лично он не видит для этого достаточных оснований.
Россия ранее дважды принимала Олимпийские игры: в 1980 году в Москве прошли летние соревнования, а в 2014 году Сочи стал столицей зимней Олимпиады, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru