Мишустин объявил о повышении выплат беременным студенткам

Он отметил, что порядок выплат изменят. Его будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума в регионе, а не стипендии, как это принято сейчас.

«Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей. Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта РФ», — заявил Мишустин.

Глава правительства добавил, что законопроект уже готов. Он будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Изменения коснутся учащихся очной формы в вузах, колледжах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы до величины регионального прожиточного минимума, напоминает НСН.

