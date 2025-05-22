Мишустин объявил о повышении выплат беременным студенткам
Пособия беременным студенткам должны быть повышены минимум до 90 тысяч рублей. С такой инициативой выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что порядок выплат изменят. Его будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума в регионе, а не стипендии, как это принято сейчас.
«Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей. Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта РФ», — заявил Мишустин.
Глава правительства добавил, что законопроект уже готов. Он будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Изменения коснутся учащихся очной формы в вузах, колледжах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования.
Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы до величины регионального прожиточного минимума, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru